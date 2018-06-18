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18 Haziran 2018 15:07

Kepez’den KPSS Kursu

Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi, ortaöğretim ve ön lisans mezunları için ücretsiz Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kursu açıyor.

Kepez’den KPSS Kursu

18 Haziran 2018 15:07


Kepez’in eğitim standartlarını yükselten birçok hizmet veren Kepez Belediyesi, KPSS kursu açıyor. Ortaöğretim ve ön lisans mezunları için açılacak olan KPSS kurslarının başvuru tarihi 29 Haziran Cuma günü sona eriyor. Belediye Hizmet binası yanındaki Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde açılacak olan KPSS kursları, 9 Temmuz pazartesi günü başlayacak.


Kepez Belediyesi, KPSS sınavına girecek olan çalışan adayları da düşündü. Haftanın 5 günü devam edecek olan kurslar, çalışanlar için akşamları da düzenlenecek. Kursa katılacak olan gençlerin güzel bir yaz tatili geçirmelerini sağlamak içinde kendilerine genç kart verilerek, Kepez Belediyesi’nin her türlü sportif etkinliklerinden yararlanmaları sağlanacak.




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