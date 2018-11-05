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Kepez'den maskeli farkındalık

Kepez Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde lösemili çocuklar yararına günü birlik gezi etkinliği düzenlendi.


Kepez Belediyesi, 2-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi hastası çocukları unutmadı. Kepez Belediyesi ve LÖSEV işbirliği ile ‘Yalnız Değilsiniz' sloganı ile lösemili çocuklar yararına günü birlik gezi etkinliği düzenlendi.



Doyasıya eğlendiler


Lösemili çocukların gün boyu gönüllerince eğlenmesi sağlanırken, etkinlikte görev alan Kepez Belediyesi ve LÖSEV personeli de farkındalık oluşturmak için maske taktı. Lösemili çocuklar, Kent Ormanında doyasıya eğlendiler, ata bindiler, labirent parkurunda, macera parkurlarında arkadaşları ile yarıştılar. Unutamayacakları bir gün geçiren çocuklar, doğayla baş başa bir alanda tren yolculuğu yapmanın da keyfini sürdüler.

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