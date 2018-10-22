Kepez'den modern taksi durakları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, taksici esnafına destek olmaya devam ediyor. Sabah kahvaltılarında taksici esnafı ile bir araya gelen Başkan Tütüncü, gün içerisinde de taksi duraklarına uğrayarak, esnafın hal hatırını soruyor, istek ve dileklerine de kulak veriyor. Kepez'deki taksici esnafının daha modern taksi duraklarında hizmet vermesini de sağlayan Başkan Tütüncü, bugüne kadar ilçeye 35 tane modern taksi durağı kazandırdıklarını söyledi.

Esnaf ülkenin bel kemiği

Göreve geldiğinde taksici esnafına yakışmayan tenekeden taksi duraklarının olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Şimdi ise taksici esnafımız içinde tuvaleti, mutfağı, dinlenme alanı olan modern taksi duraklarında hizmet veriyor. Bir ülkenin bel kemiği esnafıdır. Her zaman esnafımızın yanı başında olduk. Belediye başkanlığım boyunca terazinin topuzunu hep esnafımızdan yana kullandık. Esnafımıza kapımız sonuna kadar açık” dedi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce 11 adet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce 24 adet olmak üzere toplamda ilçeye 35 adet modern taksi durağı kazandırıldı.