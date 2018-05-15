Kepez’den özel çocuklara şenlik

Kepez Belediyesi, 10 Mayıs Engelliler Haftası ve 13 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla özel çocuklar ve aileleri için spor şenliği düzenledi.

Kepez Belediyespor Kulübü’nün organize ettiği ‘Kepez’in Özelleri Spor Şenliği’ Hasan Doğan Stadı’nda yapıldı. Şenlikte, Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi 2. kademe öğrencileri, kulübün antrenörleri eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol oynadı. Palyaçoların gösterisi ile yüzleri gülen özel çocuklar, şişme oyun parkında da gönüllerince eğlendi. Özel çocuklar, şenlikte verilen konseri aileleriyle beraber dinleyerek, mutlu bir anı paylaştılar.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de özel çocukları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Etkinlikte Hakan Tütüncü, “Kepez’in Özelleri Spor Şenliği etkinliğimiz ile özel çocuklarımıza ve ailelerine harika bir gün armağan ettik. Hepsi çok mutlu oldular” dedi.

Pasta kestiler

Tütüncü, konuşmasının ardından özel çocukların yaptığı hediyeleri annelerine takdim etti. Hakan Tütüncü, daha sonra özel çocuklar ve aileleriyle beraber günün anısına pasta kesti.