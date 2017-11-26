Kepez’den sağlık protokolü

Sağlık Bakanlığı’nın daha hızlı hizmet yürütmek amacıyla kurumlarını tek çatıda birleştirmesinin ardından, Antalya Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı protokolünü yenileyen Kepez Belediyesi, vatandaşlarına daha kapsayıcı sağlık hizmeti sunacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür arasında imzalanan protokolle, Kepezliler Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlardan hem daha hızlı hizmet alma, hem de farklı sağlık hizmetlerinden de yararlanma imkanı bulacaklar.

“Türkiye’ye örnek olacağız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, verdikleri sağlık hizmetlerinde en büyük desteği İl Sağlık Müdürlüğünden aldıklarını söyledi. İl müdürlüğünün imkanlarını daha çok kişiyle buluşturacak belediye imkanları olduğunu belirten Tütüncü, “Sağlıkta da sınırsız bir hizmet anlayışındayız. Bölgesine değil, Türkiye’ye örnek olan bir belediye olacağız” dedi.

Toplantıda belediyesinin sağlık hizmetlerini de tanıtan Tütüncü, bu hizmetlerden haberdar olmayanlara ulaşmak için tanım çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Sağlıkta çıta sürekli yükseliyor

Evde sağlık birimlerinin fizik tedaviden fizyoterapiye, ağız ve diş sağlığından ihtiyaç sahiplerine ev temizliğine kadar her türlü hizmeti sunduklarını anlatan Tütüncü, sağlıktaki hizmet çıtasını sürekli yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Son 8 yıldır evde sağlık ve sağlık taraması hizmetleri verdiklerini hatırlatan Tütüncü, ihtiyaç duyan hastaların hızlı bir şekilde kamu hastanelerine sevk edildiğini söyledi.

“Hizmetlerimizi Kurumsallaştırdık”

Kepez Belediyesinin 3 adet hasta nakil ambulansı ve Antalya’nın ilk engelli taksisini vatandaşın hizmetine sunduğunu belirten Tütüncü, sağlık hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi; “Engelli taksi uygulamasını ilk biz yaptık. Bizden sonra başka belediyelerin de bu hizmeti vermesi mutluluk vesilesi. Göz tedavisi hizmetlerimiz için il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Pazartesi ve Çarşamba günleri, kliniğimizde ücretsiz göz muayenesi ve gözlük hizmeti veriyoruz. Tedaviye ihtiyaç duyanları da sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Göz taramalarını mahallelerde yapmayı planlıyoruz. Cuma günleri de okullarda göz taraması yapacağız. Bizim sağlık taramalarımız laf olsun diye değil. Hangi konuyla ilgili yapıyorsak, risk grubuna giren hastaların tedavisi için ciddi bir proses takip ediliyor. Hizmetimizi kurumsallaştırdık.”

Pembe tır Kepez’de

En iyi sağlık hizmetini belediyelerle birlikte götürdükleri ilçelerden birisinin de Kepez olduğunu belirten Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ise 30 yaş ve üstü görülen kanser hastalıklarının ücretsiz tanınmasını sağlayan Pembe tır’ın bir kaç ay Kepez’de kalacağını duyurdu.

Kepez sağlık şehri oluyor

Sağlık Bakanlığındaki değişiklikle Kepez Belediyesi Sağlık Birimi üzerinden verdikleri kamu hastaneleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü müdahalelerinin ve kararların daha hızlı olacağını belirten Hülür, bu nedenle protokol yenilediklerini açıkladı. Kepez’in bir sağlık şehri olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Hülür, “Kepez Belediyesi’nin sağlık istasyonlarımız ve sağlık ocaklarımıza yaptığı katkılar ortadadır. Türkiye’nin ilk akıllı hastanesi Kepez Devlet Hastanesi’nin açılmasının ardından, şehir hastanemiz de Kepez sınırlarında olacak” dedi.