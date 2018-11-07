Kepez'den sağlık semineri

Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) kursiyerlerine ‘Hemoroidal Hastalıklar' konulu seminer verildi.

Kepez Belediyesi, AKMEK kursiyerlerine ‘Hemoroidal Hastalıklar' konulu seminer düzenlendi. Seminere Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Yılmaz, konuşmacı olarak katıldı.

Hemoroidal hastalıklar anlatıldı

Op. Dr. Levent Yılmaz'ın görsel sunumlarla desteklediği seminerde kursiyerlere hemoroidal hastalıklar, belirtileri, erken teşhis ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Seminerin ardından Op.Dr. Yılmaz, AKMEK kursiyerlerinin sorularını yanıtladı. Seminere katılanlara Belediye Sağlık Merkezi'nde ücretsiz muayene olma ve tahlil yaptırma imkanı sunuldu. AKMEK Sakarya Kurs Merkezi'nde düzenlenen seminerde yaklaşık 250 kursiyer bilgilendirildi. Kepez Belediyesi'nin sağlık seminerleri ilçenin farklı noktalarında, farklı konularla devam edecek.