Kepez’den seçmene hizmet

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimlerine sayılı günler kala Kepez Belediyesi, yaşlı, engelli ve oy kullanmaya gidemeyecek kadar hasta olan seçmenler için gerekli tedbirleri aldı. Kepez Belediyesi’nin ambulans ve araçları çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanmaya gidemeyecek Kepezli seçmenin hizmetinde olacak. 24 Haziran pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak yaşlılık, engellilik ve hastalık gibi nedenlerden dolayı ‘Nasıl oy kullanacağım?’ diyen seçmeni, Belediye Sağlık Merkezi’nin tam donanımlı ambulans ve araçlarıyla oy kullanacakları okullara taşıyacak. Kepez Belediyesi, oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra seçmenleri yeniden evine ulaştıracak. İhtiyaç sahibi seçmenler, 316 07 08 numaralı telefondan ambulans ya da araç talebinde bulunabilecekler.