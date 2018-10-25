Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10 bin kişiye sağlık taraması yapma hedefiyle yola çıkan Sağlık Tırı'nı ziyaret etti. Kepezlilerin sağlığını takip altına aldıklarını belirten Başkan Tütüncü, hemşehrilerimizin sağlığını kendimize emanet kabul ettik.” dedi.

Kepez Belediyesi'nin, Sağlık Tırı ile mahallelerde gerçekleştirdiği göz taramaları devam ediyor. Hekim, hemşire ve sağlık teknisyeninin yer aldığı sağlık tırının bu seferki durağı Çamlıbel Mahallesi oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu sezon 10 bin kişiye ücretsiz sağlık taraması yapma hedefiyle yola çıkarılan Sağlık Tırı'nı ziyaret ederek, Kepezlilere verilen hizmeti yerinde inceledi.

Kepez'den sınırsız sağlık hizmeti

Örnek alınan modern bir sağlık hizmeti gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Tütüncü, “Sağlığımız en büyük varlığımız. Bugüne kadar sağlık alanında çok önemli yeniliklere imza attık. Belediye Sağlık Merkezimiz, evde sağlık hizmetlerimiz, mahallelerde, okullarda gerçekleştirdiğimiz taramalar ile sınırsız bir sağlık hizmeti anlayışıyla, hemşehrilerimizin sağlığını kendimize emanet kabul ettik.” dedi.

Tedavi bitene kadar takip

Koruyucu sağlık hizmeti kapsamında geçen sezon 31 mahallede 5 bin 589 ilçe sakininin ücretsiz göz taramasından geçirildiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, tedaviye ihtiyacı olan 772 kişinin de tam teşekküllü hastanelere yönlendirildiğini belirtti. Başkan Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi (BSM)tarafından da hastaların durumlarının takip edildiğini söyledi.

BSM'de 10 poliklinik

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi'ndeki (BSM) sağlık hizmetlerini çeşitlendirdiklerini de sözlerine ekledi. İçinde 10 farklı polikliniğin yer aldığı BSM'de göz polikliniğinin de olduğunu hatırlatan Tütüncü, mahallelerdeki taramalara yetişemeyenlerin buradan da ücretsiz olarak hizmet alabileceğini bildirdi. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün göz sağlığı taramaları bu yıl 35 mahallede sürdürülecek.