Kepez'den spor alt yapısına destek

3 bin lisanslı sporcumuz var. Her yıl okullarımızda 5 bin öğrencimize yetenek taraması yapıyoruz.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her hafta gerçekleştirdiği gençlik buluşmalarını Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Antalya Spor Lisesi'nde sürdürdü. Başkan Hakan Tütüncü, okulun konferans salonundaki buluşmada, sohbet ettiği öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Gençleri, eğitim gördükleri okullarında ziyaret ederek, onlarla güzel bir sohbeti paylaşma konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten Başkan Tütüncü, “Gençlerin fikirlerini almak, düşüncelerini öğrenmek ya da şehrin belediye başkanı olarak bana aktaracakları konuları birinci elden dinlemek amacıyla liselerimizi ziyaret ediyorum.” dedi.

Tütüncü, kentin en önemli okullarından birisi olan Antalya Spor Lisesi'nin, Türk gençliği ve Türk sporu için çok önemli bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi. Tütüncü, bir öğrencinin Kepez Belediyesi olarak ülke genelinde profesyonel liglerde marka olmak ister misiniz, sorusuna şu şekilde cevapladı:

“Profesyonel lig için ticari hacmimiz yok”

“Marka olmak isterdik ama bizim bölgemiz bakımından bunun zorlukları var. Belediyeler, resmi olarak profesyonel spor kulüplerine kaynak aktaramıyorlar. Dolayısıyla spor kulüplerini besleyen kaynakların gönüllülük esasına göre sponsorlar eliyle temin edilmesi ya da liglerden elde edilecek gelirle karşılanması gerekiyor. İlçe olarak profesyonel spor kulüplerine sponsor bulabilecek kadar ticari bir hacme sahip değiliz.

“3 bin lisanslı sporcumuz var”

Kepez Belediyesi olarak sporda farklı bir pratiği geliştirmeye çalışıyoruz. Belediyeler neden sporun içerisinde olmalıdır, hep bunu düşündük ve bunun üzerinde hareket ettik. Belediyeler, amatör spor kulüplerini desteklemeli ve amatör spora yatırım yapmalıdır. Belediyeler halka spor yaptırmalıdır. Belediyemizin spor kulübünü bu iki açıdan ele aldık. Şunu yaptık; bugün biz amatörde Türkiye'nin en iyi spor kulüplerinden birisiyiz. 3 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Her yıl spor alt yapısına kazandırmak üzerine 5 binden fazla gencimizle ilgileniyoruz. Okullarımızda, çocuklarımızı sporun alt yapısına kazandırmak amacıyla yetenek taraması yapıyoruz. Bu yetenek taramasının sonrasında da tespit ettiğimiz yetenekli çocuklara, modern spor tesislerimizde eğitiyoruz.

“Spor okullarımızı akademiye dönüştürüyoruz”

Kepez'de ilk ve orta kademe okullarında 100 bine yakın öğrencimiz var. Bu sayının içerisinden spora yetenekli futbolcular, basketbolcular, voleybolcular çıkmaz mı? Bu yönüyle 10 branşı olan spor kulübümüzü çok nitelikli bir spor okuluna dönüştürdük. Bu spor okullarını şimdi akademiye haline getiriyoruz. Kulübümüzde 150 civarında antrenör çalışıyor. Profesyonelde çok iddialı değiliz ama spor alt yapısına genç yetenekleri kazandırmada çok iddialıyız.

Yetenek taramasında alt yapımıza kazandırdığımız sporcular arasından elbette ki önemli futbolcular, basketbolcular ve voleybolcular çıkacak. Bunu zaman içerisinde göreceğiz.

“Sporla ilgilenen çocuklarla iyi insan olur”

Biz spora biraz da şöyle bakıyoruz; eğer bir çocuk sporla ilgileniyorsa sokağın kötü alışkanlıklarından kurtulmuş demektir. Eğer bir çocuk, sanatla ilgileniyorsa o zaman sokağın kötü alışkanlıklarından engellenmiş demektir. Sanat ve sporla ilgilenen çocuklar iyi insanlar olurlar.

“Alt yapıda yetişen sporcularımız A takımlarda oynuyor”

Her yıl 5 bin den fazla çocuğumuzu sporun alt yapısına aktarmak için çeşitli programlar yapıyoruz. Profesyonel liglerde mücadele eden voleybol, basketbol ve futbol takımlarımız da var. Bu takımlarımızı, gençlerimizin önünü açması bakımından lokomotif olarak görüyoruz.

9,5 yıllık görev süremizde önemli bir başarıya imza attık. Alt yapıda eğitim verdiğimiz gençlerimizi A takımlarımızda oynatmaya başladık. 9 yıl önce Kepez'de bayan voleybol takımı yoktu. Bayan voleybol takımını kurduk. Şu an çeşitli yaş gruplarındaki bayan voleybol takımlarımızda 400'den fazla oyuncu yer alıyor. Voleybol A takımımızın tamamı bizim yetiştirdiğimiz oyunculardan kurulu bir takım olacak.”

Konuşmasının ardından öğrenciler, Hakan Tütüncü'ye, kendilerine verdiği değerden ve okullarına yaptığı hizmetlerden dolayı çiçek vererek, teşekkür ettiler.