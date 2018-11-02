Kepez'den STK'lara Neşet Ertaş binası

Kepez Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında STK'ların hizmetine sunulacak binaya Neşet Ertaş isminin verilmesine, çeşitli mahallelerdeki 8 adet okul alanlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi oy birliğiyle onaylandı.

Kepez Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleştirildi. Yazılı 16 madde, 3 yazılı ve 1 sözlü ek önergenin görüşüldüğü toplantıda, ilçenin modernleşme çabasındaki imar planlarında değişiklik ve yeni planlama üzerine hazırlanan raporlar meclis üyelerine sunuldu.

Kepez'e 8 yeni okul geliyor

Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde SİT alanı içinde kalmış 10 adet gecekondu hak sahibine tapu verilmesi, çeşitli bölgelerdeki yapılaşmanın tamamlanması amaçlı imar komisyonuna gönderilecek maddeler meclis üyelerinin onayına sunuldu. Kepez'in çeşitli noktalarında mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait ve imar planında okul alanı olarak belirlenmiş yerlerin, 25 yıllığına irtifak hakkının Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

Botanik Parkı'na onay

Ek önergeyle meclis gündemine getirilen maddelerden olan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın isminin bir caddeye verilmesi, İsim Tespit Komisyonu'na gönderilmesi kararlaştırıldı. Dokumapark bünyesinde oluşturulması planlanan spor alanının Botanik Bahçe olarak değiştirilmesi amaçlı plan değişikliği de onaylandı.

Neşet Ertaş Kepez'de yaşayacak

Kepez Belediyesi'nin ilçedeki vakıf ve derneklerin toplantı türü faaliyet yapabilmesini sağlayacak Ahatlı Mahallesi'ndeki STK binasının isminin, merhum ozanımız Neşet Ertaş isminin verilmesi de oy birliğiyle kararlaştırıldı. Özellikle hemşehri derneklerinin kendi toplantılarını kolay yapamadığından ötürü bu binayı yaptıklarını açıklayan Başkan Tütüncü, “Burayı gece gündüz çalışan bir ünite olabilmesi için armağan ediyoruz. Derneklerin en önemli problemi mekanlarının yokluğu. Küçük ofislerde idari işlemlerini yapabiliyorlar ama toplantı türü buluşmalar yapmakta zorlanıyorlar. Bu tesis isminin Neşet Ertaş ismiyle belirlenmesi için meclis gündemine getirdik” dedi.