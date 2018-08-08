Kepez’den sünnet şöleni

Sünnet Şöleni, Dokuma Park’ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği sünnet şöleni Dokuma Park’ta gerçekleştirildi. 512 çocuk ve ailelerinin mutluluğuna AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, meclis üyeleri ve muhtarlar ortak oldu. Gecede palyaçolar, çeşitli çizgi kahramanların kostümleriyle animatörler ve sihirbazlar çocukları eğlendirmek için çeşitli gösteriler sundu. Çocuklar ve aileleri sanatçıların verdiği konserler ile de gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Kepez’de 5 bin 800 çocuk sünnet oldu

Şölene eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte katılan Kepez Belediye Başkanı Başkan Tütüncü, 512 çocuğun sünnet merasimi vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıllardan itibaren şölenlerle 5 bin 800 çocuğun sünnet heyecanını yaşadıklarını belirten Tütüncü, “Beraber düğün yapıyoruz. Çocuklarımız ve velilerine eğlenceli bir program armağan ediyoruz. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Bizde bunun için gece gündüz çalışarak her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada sevincimizi paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sünnet merasimlerini gerçekleştirdiğimiz yavrularımıza güzel bir gelecek diliyorum.” dedi.

Türel’den güzel temenniler

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’de “512 çocuğumuzun sünnet töreninde olmak, benim için büyük bir şeref. İnşallah bu sevgili evlatlarımızın nikahlarını da kıymayı Allah nasip eder. Önemli olan sizlere hizmet etmek, böylesi güzel ve hayırlı işlerde sizlerle birlikte olmak” diye konuştu.

Tütüncü Dokuma’yı kazandırdı

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise çocukların mürvetlerini de görmeyi diledi. Başkan Tütüncü’nün sünnet olacak çocukların nikahlarını kıyması ve kendisininde nikah şahitliği yapmayı temenni eden Milletvekili Köse, “Hakan Başkan, ‘Dokuma’nın tapusu Antalya’nın’ dediğinde, boşuna dememiş. Bize burayı kazandırdı. Nice böyle hizmetlerle bizi buluşturmayı Allah nasip etsin” diye konuştu.