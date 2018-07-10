Kepez’den ücretsiz KPSS kursu

Kepez Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu açtı. Teomanpaşa Kurs Merkezi’ndeki ücretsiz kursa 130 KPSS adayı katıldı. Ortaöğretim ve lisans mezunlarına yönelik KPSS kursunda, matematik, coğrafya, geometri, tarih ve Türkçe branşlarında dersler veriliyor.

Çalışan adaylarda düşünüldü

Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde 9 Temmuz pazartesi günü başlayan KPSS kursu, haftanın 5 günü devam edecek. Kepez Belediyesi, KPSS sınavına girecek çalışan adayları da düşünerek kursları gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı gurupta düzenledi. 7 eğitmenin görev aldığı

KPSS hazırlık kursları, 5 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrencilerin yoğun ilgisini gören merkezde, Ekim ayından itibaren YKS kursları da başlayacak.