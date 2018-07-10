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10 Temmuz 2018 13:37

Kepez’den ücretsiz KPSS kursu

Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi, ortaöğretim ve ön lisans mezunları için ücretsiz KPSS kursu açtı.

Kepez’den ücretsiz KPSS kursu

10 Temmuz 2018 13:37


Kepez Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu açtı. Teomanpaşa Kurs Merkezi’ndeki ücretsiz kursa 130 KPSS adayı katıldı. Ortaöğretim ve lisans mezunlarına yönelik KPSS kursunda, matematik, coğrafya, geometri, tarih ve Türkçe branşlarında dersler veriliyor.


Çalışan adaylarda düşünüldü


Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde 9 Temmuz pazartesi günü başlayan KPSS kursu, haftanın 5 günü devam edecek. Kepez Belediyesi, KPSS sınavına girecek çalışan adayları da düşünerek kursları gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı gurupta düzenledi. 7 eğitmenin görev aldığı


KPSS hazırlık kursları, 5 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrencilerin yoğun ilgisini gören merkezde, Ekim ayından itibaren YKS kursları da başlayacak.




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