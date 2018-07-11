Kepez’den ücretsiz tenis eğitimleri

Kepez Belediyesi’nin küçük büyük, engel tanımayan her bireye spor yapma imkanı sunan ve 12 ay faaliyet gösteren spor okulu, tenis eğitimlerini ücretsiz sunuyor. Kepez Belediyesi, kış aylarında büyüklere, yaz aylarında da çocuklara ücretsiz tenis eğitimleri veriyor. Engel tanımayan özel çocuklara da spor eğitimi hizmeti sunan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, çocuklara ve gençlere yeteneklerini keşfetmenin kapılarını sonuna kadar aralıyor.

“Genç yetenekler alt yapıya”

Spor eğitimlerine çok önem verdiklerini dile getiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Başkanımız Hakan Tütüncü’nün desteği ile vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini vermeye devam edeceğiz. Küçük büyük herkesin spor yapmasına ve kendini geliştirmesine destek olmaya çalışıyoruz. Spor okullarımızla yaz ve kış aylarında eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Spor okullarında yetişen genç yeteneklere kulübün alt yapısına girme şansı tanıyoruz” dedi.

Tenis oynamanın faydaları

Fiziksel ve psikolojik birçok faydası bulunan tenis, sorumluluk anlayışını geliştirip, sürekli mücadele etmeyi öğretiyor. Disiplinli ve planlı olmayı, rakibi yenmek için yeni stratejiler geliştirmeyi sağlıyor. Ayrıca vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olarak, enerji seviyesini arttırıyor. Vücuda alınan oksijenle zihnin verimli çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla tenis, bilinçli, özgüvenli ve başarılı çocukların yetişmesine yardımcı oluyor.