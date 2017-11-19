Kepez’den yeşil atağı

Kepez Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi işbirliğiyle, Kepez’in dört bir yanına gönüllülük esasıyla servi ağaçları dikiliyor. Dernek Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişci, dernek üyeleri ve fidan dikmek isteyenler ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu işbirliği kapsamında ilk servi ağacı fidanlarını Barış Manço Bulvarı’na dikti. Fidanlarını dikenler, derneğin verdiği ağaç dikme sertifikalarını Başkan Tütüncü’ye imzalattı.

Öğrenciler de ağaç dikecek

Kısa sürede büyüyen servi ağaçlarının Kepez’in her yerinde dikilmesi için çalışma başlattıklarını açıklayan Tütüncü, öğrencilerle birlikte ağaç dikimi yapacaklarını söyledi. Bir yandan zeytin bahçesi kurulumu yaparken, bir yandan da narenciye başta olmak üzere Akdeniz’e özgü ağaçların dikim çalışmasını yaptıklarını hatırlatan Tütüncü, şimdi de kültürümüze özgü bir ağaç olan servilerin dikimine başladıklarını söyledi.

Fidan dikimi kampanyaları olacak

İnsanların mutluluğunun biraz da yaşadıkları şehrin ne kadar yeşil olmasına bağlı olduğunu belirten Tütüncü, dernek ile birlikte hareket ederek daha da fazla servi dikimi için kampanya başlattıklarını duyurdu. Herkesin dikili bir ağacı olmasını çok arzuladıklarını belirten Tütüncü, “Bir dikili ağacı olmasını isteyerek kampanyalarımıza katılmak isteyenler, belediyemizin sosyal medya hesaplarından bizi takip etsinler. Önümüzdeki günlerde yeni ağaç dikimi kampanyaları için duyurular yapacağız” dedi.

Şikayet eden ağaç diksin

Projenin birden fazla amacı olduğunu belirten Dernek Başkanı Prof.Dr. Tuncay Neyişçi ise, betonlaşmadan şikayet edenlerin özelikle ağaç dikimi yapmasını tavsiye etti. Kentte yaşayanların kiracı gibi davrandığını belirten Neyişçi, “Şehrimizi güzelleştirmek bizim elimizde. Çevreci yönüyle de hatırladığımız Barış Manço’nun adını taşıyan bu bulvara 4 yıl sonra gelip baktığınızda, bambaşka bir manzarayla karşılaşacaksınız” dedi.