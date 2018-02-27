Kepez’den YKS Deneme Sınavı

Kepez Belediyesi, lise son sınıf ve mezunlar için açtığı ücretsiz YKS kurslarının ardından şimdide, Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri oturumlarının yer aldığı sınavda öğrencilere 125 soru soruldu, 135 dakika süre tanındı. Kepez Belediyesi’nin Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde düzenlediği sınava 450 öğrenci katıldı.

YKS sınavları 3 ayrı tarihte düzenlenecek

Kepezli öğrencilerin üniversite kapılarını aralayabilmesi için Kepez Belediyesi, 3 ayrı tarihte daha ücretsiz YKS Deneme Sınavı düzenleyecek. YKS deneme sınavlarına girecek öğrencilerin 24 Mart Cumartesi günü yapılacak deneme sınavı için 1-17 Mart, 28 Nisan’daki sınav için 1-21 Nisan ve 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek son deneme sınavı için 1-18 Mayıs tarihlerinde Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi’ne başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kepez’in eğitim standartlarını yükselten birçok hizmet veren Kepez Belediyesi, açtığı ücretsiz YKS Kursları ile birçok öğrenciye de üniversite kapılarını aralıyor. Mezunlarında katılabildiği kurslar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, lise son sınıf öğrencileri için ise 17.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılıyor. 6 sınıfın yer aldığı Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde 600 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kurslarına katılıyor. Kurs Merkezi’nde bulunan etüt salonu da öğrencilerin kurs saatlerinden arda kalan zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyor.