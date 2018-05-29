Kepez’den YKS Deneme Sınavı

Kepez Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) , girecek olan adaylar için ücretsiz deneme sınavı düzenledi . Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde beşincisi düzenlenen deneme sınavı Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testi(AYT) olmak üzere 2 ayrı oturumda gerçekleştirildi. 160 sorunun yer aldığı TYT oturumuna 170 üniversite adayı, 166 sorunun yer aldığı AYT oturumuna ise 140 üniversite adayı katıldı. Adaylara muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin yanı sıra Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesini amaçlayan sorular yöneltildi.

Öğrencilerden büyük ilgi

Temel Yeterlilik Testi’nde; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri, Alan Yeterlilik Sınavı’nda ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri soruları yer aldı. Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi lise son sınıf ve mezunlar için her eğitim ve öğretim yılında kurslar düzenliyor. Mezunlar için kurslar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, lise son sınıf öğrencileri için ise 17.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılıyor. Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kur Merkezi’nde bu yıl 600 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kurslarına katıldı. Kurs Merkezi’nde bulunan etüt salonunda ise öğrencilerin kurs saatlerinden arda kalan zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri de sağlanıyor.