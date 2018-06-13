Kepez’e 15 bin 300 metre yeni yol

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2018 yılının ilk 5 ayında ilçeye toplamda 15 bin 300 metre yeni yol ve 60 bin 523 metre sıcak asfalt kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü, imar planları ve imar planlarının uygulanmadığı yerlerde kadastral duruma göre alt ve üst yapı düzenlemesi, bordür, kaldırım ve boyama işlemleri ile bölgedeki okul ve camilere de alt yapı hizmeti götürdü. 2018 yılının ilk 5 ayında ortalama 8-10-13 metre eninde 15 bin 300 metre yeni yol açan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 9-11-13 metre eninde önceden açılmış yollarda 35 bin 173 metre yol çalışması yaptı.

5 ayda 99 bin 685 ton sıcak asfalt

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ocak ayında 2 bin 740 metre yeni yol, 5 bin 740 sıcak asfalt, Şubat’ta 360 metre yeni yol, 9 bin 278 metre sıcak asfalt, Mart’ta bin 830 metre yeni yol, 16 bin 715 metre sıcak asfalt, Nisan da 2 bin 900 yeni asfalt ve 15 bin 342 sıcak asfalt kazandırdı. Mayıs ayında ise 5 bin 825 metre yeni yol ve 13 bin 448 sıcak asfalt kazandırdı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ocak ayında 9 bin 720 ton, Şubat’ta 18 bin 585 ton, Mart’ta 26 bin 024 ton ve Nisan ayında 23 bin 159 ton, Mayıs ayında ise 22 bin 197 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi.