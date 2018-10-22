Kepez'e 160 bin metrekarelik meydan

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlik buluşmaları kapsamında Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Tütüncü, “Benim en çok önem verdiğim gruplar çocuklar ve gençlerdir. Onları çok önemsiyorum. Bazı kimseler, çocuklara ve gençlere önem vermemi yadırgıyorlar. Halbuki şehrin yönetimine talip olmuş bir insanın her şeyden önce bütün sosyal gruplarla diyalog içerisinde olması gerekir” dedi.

Meydan yakında hizmete açılıyor

Başkan Tütüncü, bir öğrencinin okullarının hemen yanında inşa edilen Kepez Kent Meydanı'nın ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Şehrin merkezi bir noktasındaki Seyhan Caddesi üzerinde 47 bin metrekarelik alana inşa ettiğimiz kent meydanının yapımında sona geldik. Çevresine ciddi bir değer kazandıracak olan meydanı, bu yılın sonunda hizmete açacağız. Meydanın yanındaki Seyhan Caddesi'ni de önümüzdeki dönem trafiğe kapatarak yayalaştırmayı planlıyoruz. Böylece Kepez'e, 160 bin metrekarelik bir etkinlik ve gezinti alanı kazandırmış olacağız.”

Kepez'in kalbine meydan

Kepez Kent Meydanı, coğrafi olarak ilçenin merkezi bir noktasında yer alan Yeni Mahalle'deki Seyhan Caddesi'ne kazandırılıyor. Başkan Hakan Tütüncü'nün ‘hayalim' dediği proje, Yeşilırmak Caddesi ile Ceyhan Caddesi arasında, ilk ve orta öğretim kurumları, Turgut Özal Spor Salonu, Hasan Doğan Stadı, belediye spor kulübünün tesisleri, kapalı semt pazarı il Çelebi Sultan Mehmed Camii'nin bulunduğu 1 kilometrelik alanı kapsıyor. Kent meydanı, siyasi partilerin mitinglerine ev sahipliği yapan Seyhan Caddesi'nde, Turgut Özal Spor Salonu'nun her iki yanında yıllarca atıl halde bulunan ve bu dönem mülkiyet sorunları çözülen 47 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.

Meydanda neler var

Kent meydanında çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı (200m2) kaykay oyun alanı (1250m2) ve küçük fıskiyelerden oluşan kuru havuz yer alıyor. Çok amaçlı etkinlik alanı (10 bin m2), konserler, söyleşiler, sergiler, mitingler gibi etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Kent meydanında yoğun olarak dört mevsim yaşayabilen endemik bitkilerin yer aldığı peyzaj alanları da yer alacak.