Kepez’e 2018’de 26 milyon liralık elektrik yatırımı

Toplantıda Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Kepez’e 2018’de 26 milyon 428 bin lira tutarında yatırım yapacaklarını açıkladı.

Kepez ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASAT Genel Müdürlüğü’nden sonra Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yatırımları da masaya yatırıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahallelerdeki elektrik yatırımlarında yaşanan sıkıntılara hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi amacıyla muhtarlar ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş yetkililerini düzenlediği toplantıda bir araya getirdi. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, şirketin bürokratları, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile 66 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarlar elektrikle ilgili taleplerini aktardı

Toplantıda tek tek söz verilen muhtarlar, elektrik arızalarına hızlı şekilde müdahale edilmesini, hizmet ömrünü tamamlayan elektrik direklerinin ve trafoların yenilenmesini, sokak aydınlatmasında yaşanan arızaların giderilmesini, imara uygun konut yapımının tamamlandığı mahallelerde elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasını, iletim hatlarının yer altına alındığı bölgelerde asfalt yamasının kaliteli yapılmasını istediler.

Akdeniz Elektrik Dağıtım yetkilileri de yaptıkları sunum ile Kepez’de gerçekleştirdikleri yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdiler.

Tütüncü: “Muhtarlarımı muhataplarıyla buluşturduk”

Mahallelerde sokak aydınlatması ve şirketin çalışmalarıyla ilgili birçok istekle karşılaştıklarını dile getiren Başkan Hakan Tütüncü, “Muhtarlarımız, elektrikle ilgili sorunlarını aktaracak muhatap bulamadıklarından yakınıyorlardı. Düzenlediğimiz toplantıyla muhtarlarımıza, mahallelerindeki elektrik yatırımlarıyla ilgili sorunlarını yüz yüze iletebilecekleri bir ortamı hazırlardık” dedi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu da yatırımların koordineli şekilde yapılması, sorunlara hızlı şekilde müdahale edilmesi bakımından muhtarlarla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kepez’e elektrik yatırımı müjdesi

2013’den bugüne kadar Kepez’de 106 milyon liraya yakın yatırım yaptıklarını hatırlatan Müdüroğlu, “2018’de Kepez’in muhtelif mahallelerinde 26 milyon 428 milyon liralık yatırım yapacağız. Hizmet ömrünü tamamlayan elektrik direklerini yenileyeceğiz. Bugüne kadar Kepez’de 147 adet yeni trafo yaptık. Yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Ahatlı, Kültür, Yeni Doğan, Fabrikalar, Karşıyaka, Emek, Şafak, Yeni Mahalle, Atatürk, Yeni Emek ve Gündoğdu Mahallelerinde elektrik iletim hatlarını yer altına aldık. Belediyemiz ile koordineli şekilde çalışarak ilçede mahallelerde elektrik iletim hatlarını yer altına almaya devam edeceğiz. Kışın elektrik kesintisinin yaşanmaması için de gerekli tedbirleri aldık” dedi.