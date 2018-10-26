Kepez'e 3 semt konağı

Kepez Belediyesi'nin hizmete açtığı Osman Gazi, Orhan Gazi ve Amir Ateş Semt Konakları, kültür, sanat ve eğitim alanında ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Kepez Belediyesi, ilçeye kültür, sanat ve eğitim hizmetlerinin verildiği 3 semt konağı kazandırdı. Çok amaçlı salon, mutfak, idari ofis, meslek ve sanat edindirme kursluklarının verildiği derslikler, kütüphane, bilgisayar sınıfı, bekleme salonu, etüt sınıflarının yer aldığı semt konakları, çocuk ve gençler için önemli bir eğitim yuvası konumunda. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine etüt eğitimlerinin ve halk oyunları kurslarının da verildiği semt konakları, çeşitli sergi ve seminerlere de ev sahipliği yapıyor.

Müzeli konak

Orhan Gazi 75, Osman Gazi 150 ve Amir Ateş Semt Konağı'nın 250 kişilik çok amaçlı salonları isteyen ilçe sakinlerinin hizmetine de sunulabiliyor. Kepez Belediyesi'nin bu yıl hizmete açtığı Amir Ateş Semt Konağı ise Robotik Kodlama Merkezi ve Hababam Sınıfı Müzesi ile diğerlerinden farklı özellikler barındırıyor. Amir Ateş Semt Konağı'nda, kodlama eğitimini öne çıkartan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kodlama eğitimlerinin ilk adımlarını okullara kazandırdıkları bilişim sınıfları ile attıklarını dile getirdi.

Teknolojiyle buluşuyorlar

Şehir merkezine uzak yerlerdeki okullara bile kazandırdıkları bilişim sınıflarıyla yeteneği olan her çocuğun robot, 3 boyutlu yazılım ve kodlama yapabilmesinin önünü açtıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Çocuklarımız tasarımlarını fiile geçirsinler, 3 boyutlu yazıcılardan çıkartsınlar ve Kepez'in tüm çocukları robot yapabilsin istiyoruz. Teknolojiyle başka bir içli dışlı olsunlar istedik. Böylelikle katma değeri yüksek ürünler üretebilmelerinin önü de açılmış olacak” diye konuştu.