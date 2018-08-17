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17 Ağustos 2018 11:58

Kepez’e 5 kurban kesim yeri

Kepez Belediyesi, Zafer, Yenidoğan, Teomanpaşa, Varsak Karşıyaka ve Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı semt pazar yerlerini kurban kesim yeri olarak belirledi.

Kepez’e 5 kurban kesim yeri

17 Ağustos 2018 11:58


Kepez Belediyesi, vatandaşların kurban kesimlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Kurban satış yeri olarak, Çamlıca ve Varsak Menderes Mahallesi’ni belirleyen Kepez Belediyesi, Zafer, Yenidoğan, Teomanpaşa, Varsak Karşıyaka ve Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı semt pazar yerlerini de kesim noktası olarak seçti. Kurban pazarlarında ve kesim alanlarında vatandaşların herhangi bir mağduriyete uğramaması içinde zabıta karakolu konuşlandırıldı.


Kurban Bayramı boyunca Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri, hem kurban satış alanlarında, hem de kurban kesim noktaların da denetimlerini sürdürecek. Kepez Belediyesi vatandaşların rahat ve huzuru için her türlü tedbiri aldı. Vatandaşların sıcak havalardan etkilenmemesi için 20 adet duş, kadın ve erkek tuvaletleri, market, bıçakçı, büfe ve lokanta gibi her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alanlarda oluşturuldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, kurban bayramının rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için her türlü tedbirin alındığını söyledi.




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