Kepez’e 8 yılda 100 okul

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli Kepez Fen Lisesi ve 200 kişilik pansiyon binasının şantiyesini ziyaret etti. Okul binasını gezen Başkan Hakan Tütüncü, yüklenici firmanın temsilcilerinden okulun inşaatıyla ilgili bilgi aldı.

Daha önce Kepez’de Fen Lisesi’nin olmadığını hatırlatan Tütüncü, “Şimdi Kepez’de Fen liseleri var. Fen lisesinin bir tanesi ilçenin doğusuna Habibler, Sütçüler ve Hüsnü Karakaş bölgesine yapıldı. 24 derslikli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, bu eğitim ve öğretim döneminde hizmete giriyor. 2. Fen Lisesi ise ilçenin batısına Gülveren Mahallesi’ne inşa ediliyor. Kepez Fen Lisesi, ilçemizin batı bölgesine zenginlik ve değer katacak.”

Belediye okul arazisinin imar ve mülkiyet sorunlarını çözdü

Kepez Belediyesi olarak, lise binasının yapıldığı arazinin üzerindeki imar ve mülkiyetle ilgili problemleri ortadan kaldırdıklarına işaret eden Tütüncü, “Problemleri çözdükten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız okulun yapımını ihale çıkardı. Bakanlık, belediye işbirliği Gülveren’e güzel bir lise kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Kepez artık eğitim şehri”

Kepez Fen Lisesi ile eş zamanlı olarak yakın bir bölge olan Ahatlı Mahallesi’nde de 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin yapımın başladığını anımsatan Tütüncü, “Fen ve Sosyal Bilimler liseleri, geleceği parlak olan, büyük hayaller kuran, hedefleri yüksek olan yetenekli öğrencilerimizin okuduğu okullardır. Bu okulların sayısını artırmak ve kaliteli eğitime kapı aralama bakımından bu okulların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu okulları vücuda getirirken en önemli şey şu ki eğitim şehri olmamız noktasındaki vizyonumuzu da yerine getirmiş oluyoruz. Bu bizim için büyük bir başarıdır.”

Başkan Hakan Tütüncü, yapımının 2018 Şubat’ta bitirilmesi planlanan Kepez Fen Lisesi’nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.

Fen ve sosyal bilimler gibi nitelikli okulların Kepez’in eğitimdeki çıtasını yükseğe taşıyacağına işaret eden Tütüncü, “8 Yılda Kepez’e 80’den fazla okulun yapılmasını sağladık. Yapımı devam eden okullarla birlikte bu sayı 100 olacak. Bu sayı Kepez için büyük bir eğitim hamlesidir. Bu hamleyi daha da büyüteceğiz. Kepez eğitimin merkezi olacak” diye konuştu.