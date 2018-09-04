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04 Eylül 2018 15:26

Kepez’e ‘Antika ve Nostalji Festivali’

Kepez Belediyesi, halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ta, ‘Antika ve Nostalji Festivali’ düzenliyor.

Kepez’e ‘Antika ve Nostalji Festivali’

04 Eylül 2018 15:26

Festival, her ayın 2. ve 4. pazar günleri geçmişe dair izler arayanları DokumaPark’ta ağırlayacak.


Bugüne kadar çok sayıda sanatçıya ve eşsiz eserlerine ev sahipliği yapan DokumaPark, ‘Antika ve Nostalji Festivali’ne hazırlanıyor. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına açtığı yaşam merkezi DokumaPark, şimdide Antika ve Nostalji Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Antika severleri ve nostaljik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek olan festivalin açılışı 9 Eylül pazar günü saat 09.30’da yapılacak.



Zaman tüneline yolculuk


Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta oluşturduğu ‘Sanat Sokağı’nda antika eserler görücüye çıkacak. Nostaljik otomobil, klasik otomobil ve motosiklet kulüplerinin de katılacağı festivalde, gün boyu sürpriz etkinlikler düzenlenecek. 300’e yakın otomobil ve motosiklet tutkununu bir araya getirecek olan festival, geçmişe dair antika eşyalar ile de ziyaretçileri zaman tünelinde yolculuğa davet edecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde ‘açık arttırma’ ve ‘müzayede’lerde yapılacak. Festival, her ayın 2. ve 4. pazar günleri geçmişe dair izler arayanları DokumaPark’ta ağırlayacak.




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