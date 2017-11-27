Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 11:32

Kepez’e beş yıldızlı konuk evi

Kepez Belediyesi’nin 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunacak olan Hasta Yakınları Konukevi çalışmaları devam ediyor.

Kepez’e beş yıldızlı konuk evi

27 Kasım 2017 11:32


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün önemli yatırımlarından biri olan, Hasta Yakınları Konukevi’nin inşası devam ediyor. Yapım çalışmaları hızla süren inşaat kısa bir sürede üçüncü kata yükseldi. Ahatlı Mahallesi’nde 4100 metrekare inşaat alanına inşa edilen proje Kepez’in en önemli yatırımları arasında yer alıyor.



80 kişi kapasiteli olacak


Hizmet binasında, 30 oda, bahçe, 3 adet asansör ve restorant yer alacak. Kent merkezi dışından gelenlerin 15 gün süreyle kahvaltı ve akşam yemeği dahil ücretsiz olarak yararlanabileceği konukevi, aynı anda 80 kişiye hizmet verecek. Göreve geldiklerinde Antalya’ya şifa talebiyle gelen vatandaşların konaklayacak yerleri olmadığını gördüklerini belirten Başkan Tütüncü, bölgenin birçok yerine hizmet veren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yakın bir yerde bu hizmeti verme kararı aldıklarını belirtti.



Hasta yakınlarına konaklama yeri


Hastanenin otoparkındaki arabaların içinde, hastane bahçesinde yaşamak zorunda olanlara hızlı bir konaklama yeri kazandırmak amacıyla, Kültür Mahallesi’nde bir bina kiralama yoluna gittiklerini anlatan Tütüncü, “Bu bina 32 yataklı ve 7 yıldır hizmet veriyor. Hasta yakınlarını 15 gün süreyle kahvaltı ve akşam yemeği dahil ücretsiz olarak misafir ediyoruz. Tamamıyla Allah rızası için yaptığımız bir çalışmaydı. Buraya yaptığımız ziyaretlerimizde ne kadar güzel bir iş yaptığımızı gördük” dedi. Kiralık binadaki 32 kişilik kapasitenin yeni bina ile 80 kişiye çıkacağına işaret ederek amaçlarının hoş bir sada bırakmak olduğunun bir kez daha altını çizdi. Hasta Yakınları Konuk Evi, modern mimarisi ile Ahatlı Mahallesi’nde tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
19
°
C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç