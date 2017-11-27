Kepez’e beş yıldızlı konuk evi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün önemli yatırımlarından biri olan, Hasta Yakınları Konukevi’nin inşası devam ediyor. Yapım çalışmaları hızla süren inşaat kısa bir sürede üçüncü kata yükseldi. Ahatlı Mahallesi’nde 4100 metrekare inşaat alanına inşa edilen proje Kepez’in en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

80 kişi kapasiteli olacak

Hizmet binasında, 30 oda, bahçe, 3 adet asansör ve restorant yer alacak. Kent merkezi dışından gelenlerin 15 gün süreyle kahvaltı ve akşam yemeği dahil ücretsiz olarak yararlanabileceği konukevi, aynı anda 80 kişiye hizmet verecek. Göreve geldiklerinde Antalya’ya şifa talebiyle gelen vatandaşların konaklayacak yerleri olmadığını gördüklerini belirten Başkan Tütüncü, bölgenin birçok yerine hizmet veren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yakın bir yerde bu hizmeti verme kararı aldıklarını belirtti.

Hasta yakınlarına konaklama yeri

Hastanenin otoparkındaki arabaların içinde, hastane bahçesinde yaşamak zorunda olanlara hızlı bir konaklama yeri kazandırmak amacıyla, Kültür Mahallesi’nde bir bina kiralama yoluna gittiklerini anlatan Tütüncü, “Bu bina 32 yataklı ve 7 yıldır hizmet veriyor. Hasta yakınlarını 15 gün süreyle kahvaltı ve akşam yemeği dahil ücretsiz olarak misafir ediyoruz. Tamamıyla Allah rızası için yaptığımız bir çalışmaydı. Buraya yaptığımız ziyaretlerimizde ne kadar güzel bir iş yaptığımızı gördük” dedi. Kiralık binadaki 32 kişilik kapasitenin yeni bina ile 80 kişiye çıkacağına işaret ederek amaçlarının hoş bir sada bırakmak olduğunun bir kez daha altını çizdi. Hasta Yakınları Konuk Evi, modern mimarisi ile Ahatlı Mahallesi’nde tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor.