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30 Kasım 2017 10:22

Kepez’e bin adet çam fıstığı

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 4 dönümlük alana bin adet çam fıstığı dikti.

Kepez’e bin adet çam fıstığı

30 Kasım 2017 10:22


Kepez Belediyesi, Dokuma Park gibi kent parklarında ve önemli caddelerinde zeytin bahçeleri oluşturmuş, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi işbirliği ile Masa Dağı bölgesine de servi ağacı dikmişti. Kepez Belediyesi ve ÇEVKOR işbirliği ile Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 4 dönümlük park alanında bin adet çam fıstığı fidanının dikimi gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de gönüllülerle birlikte alana çam fıstığı fidanı dikerek, öz suyunu verdi. Başkan Hakan Tütüncü, “İlçemizin batısında, doğusunda ve kuzeyinde imrenilesi çam ormanlarımız var. Bu ormanlarımızı ihya ederek sosyal hayatın içerisine kazandırdık. Bununla birlikte gelecek kuşaklarında altında gölgelenebileceği ormanlık alanlar oluşturuyoruz. Bin adet fıstık çamını toprakla buluşturduk. Küçücük fidanlar günün birinde büyüyecekler ve bizden sondaki kuşakların altında oynayabileceği, dinlenebileceği, eğleneceği muhteşem bir ormanlık alan olacak.”



“Ağaçlandırma seferberliği başlattık”


Kepez’de sadece çam ormanları oluşturmadıklarını aktaran Başkan Tütüncü, “Yıllanmış, asırlık zeytin ağaçlarından güzel bir bahçe oluşturuyoruz. Servi ağacı dikilmesi ile ilgili bir kampanya başlattık. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Kepez’in ağaçlandırma seferberliğine hız verdik. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek” dedi. ÇEVKOR, ağaç dikimine destek veren gönüllülere plaket verirken, Başkan Hakan Tütüncü de çam fıstığı fidanlarının dikimini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.




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