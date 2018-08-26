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26 Ağustos 2018 09:35

Kepez’e ‘Kanser Tarama Merkezi‘ kurulacak

Kepez Belediyesi Belediye Sağlık Merkezi’nde ‘Kanser Tarama Merkezi’ kurulacak.

Kepez’e ‘Kanser Tarama Merkezi‘ kurulacak

26 Ağustos 2018 09:35


Kepez Belediyesi ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü arasında ‘Kanser Tarama Merkezi’ kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi (KBSM)’nde kanser tarama merkezi kurulacak. Merkezde, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapılacak.


Kansere erken teşhis için işbirliği


KBSM’nin, sağlık hizmetlerini vatandaşa en güzel şekilde sundukları bir tesis olduğuna işaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şunları söyledi:


“Bu merkezde göz, diş, doğum, çocuk kliniğinden, laboratuvara, fizik tedavisinden diyetisyene kadar birçok hizmeti veriyoruz. Bu hizmetlerin bir kısmını İl Sağlık Müdürlüğü ile yapıyoruz. Bu kamu kurumuyla sağlık alanında yeni bir adım daha attık. İmzaladığımız protokol ile kanser tarama merkezini KBSM’ye kazandırdık”Tütüncü, kanser tarama merkezinin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.


“Erken teşhis etmiş olacağız”


KBSM’de, sağlık hizmetleri alanında iyi işler yapıldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kurulacak kanser tarama merkeziyle ilgili bilgilendirmede bulunarak şu ifadeleri kaydetti:


“Kepez ilçemizde 40 yaş üzeri 39 bin kadını meme kanserinde taramaya dâhil etmek istiyoruz. Belediye aracılığıyla ulaşacağımız bu yaş grubuna hastanelerimizde ücretsiz mamografi taraması hizmeti vereceğiz. KBSM’deki merkezde, ilçedeki 30 yaş üzeri 23 bin kadınımıza rahim ağzı kanseri, 50 yaş üzeri kadın ve erkek 43 bin kişiye de bağırsak kanseri taramasını yapmayı hedefliyoruz. Kanser tedavisinde geç kalındığında hem aile hem de toplumumuz için sürdürülebilirliği zor bir sürece giriyoruz. Oysaki bu üç kanserde hem devlete ucuz hem de aileye bir külfeti olmayan yöntemlerle kanseri erken teşhis etmiş olacağız”


Konuşmaların ardından Başkan Hakan Tütüncü ve Dr. Ünal Hülür protokolü imzaladı. İmza törenine sağlıktan sorumlu Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ile kanser tarama merkezinde görev yapacak sağlık personeli katıldı.




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