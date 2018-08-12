Kepez’e üniversite

Tütüncü, geçen ocak ayında olağan genel kurul sürecini tamamlayan Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (ANSİAD) nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Hakan Tütüncü, ziyarette ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Kan ve yönetim kurulu üyeleriyle eğitim alanında yapabilecekleri ortak çalışmaları değerlendirdi.

ANSİAD’ın, Antalya için çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, “ANSİAD’ın, Antalya’ya yapmış olduğu katkıları önemsiyoruz. Antalya’nın her alanda gelişmesi ve ileriye gitmesi noktasında iş adamlarımızın sosyal bir sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri son derece memnuniyet verici. ANSİAD’ın, Antalya’nın gelişmesine, eğitimine, kültürüne ve sanatına katkı veren çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Önümüzdeki süreçte eğitim, kültür ve sanat alanında ortak çalışmalar yapmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.

Tütüncü’den yeni bir üniversiteye destek

ANSİAD’ın, Antalya’ya yeni bir üniversite kazandırma çalışmasının olduğunu hatırlatan Tütüncü, şunları söyledi: “Bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösterme konusunda bir kararlılığın içerisindeyiz. Kepez’de yeni bir üniversite kurulmasına ilişkin olarak 6-7 yıldır çalışma yapıyoruz. Mevcut imar planlarında şehre rezerv üniversite alanları üretme konusunda gayretin içerisinde olduk. ANSİAD ve ATSO’nun öncülüğünde Antalya’ya yeni bir üniversite kazandırma konusunda belediyemiz, onların paydaşları şeklinde çalışmaktan büyük bir mutluluk duyacaktır. Önemli olan elimizdeki imkanları birleştirmek suretiyle Antalya’ya yeni bir üniversite kazandırabilmektir. Antalya’nın ‘üniversiteler kenti’ olma vizyonuna Kepez’den güçlü bir katkı vermek en önemli önceliğimiz.”

Sadi Kan,ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Tütüncü’ye bir tablo hediye etti.