Kepez’e yeni park geliyor

Kepez Belediyesi, Gazi Mahallesi’ne yeni bir semt parkı daha inşa ediyor.

Kepez Belediyesi, en fazla yeşil alana sahip ilçe belediyesi olarak birinci sıraya oturmanın gururunu yeni parklar yaparak günden güne artırıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla devam eden yeni park projelerinin son durağı Gazi Mahallesi oldu. Mahallenin 6549 nolu sokağında bulunan 4 bin 152 metrekarelik alanına yeni bir semt parkı inşa ediliyor.

Bitki ve ağaçlarla süslenecek

Kepez’in tüm diğer mahalle parklarında olduğu gibi yeni semt parkında da yer alacak olan çocuk oyun seti, oturma grupları, spor aletleri, koşu ve yürüyüş yolu ve yeşil alanlar, çevreyi güzelleştirip bölgede yaşayanların dinlenme, spor ve yeşil alan ihtiyacını karşılayacak. Çatılı kamelya, bank ve çocuk oyun grubunun da yer aldığı parkta çimin ekildiği yeşil alanlara Kepez Belediyesi seralarında yetiştirilen çeşitli türde ağaç ve çiçek fidanları da dikilecek.

Kepez yeşile koşuyor

Yapılan çalışmalarla yüzlerce semt parkı olan ilçeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, göreve geldiği 2009 yılından bu yana yeşil alanda şampiyon olan Kepez’in yeni parkının şimdiden hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmaların farklı mahallelerde de devam edeceğinin müjdesini verdi.