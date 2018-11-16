Kepez'e Yılın Proje Ödülü

Kepez Belediyesi Lyrboton Kome Arkeopark Projesi ile ‘Yılın Proje Ödülü'ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği(TKB) tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren kültürel miras proje ödülleri, Antalya Expo Center'da 26. YAPEX Restorasyon Fuarı'nda dağıtıldı. Kepez Belediyesi'nin 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti'yle kazandığı ‘Yılın Proje Ödülü'nü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü teslim aldı. Kepez Belediyesi'nin projesi 123 proje ve uygulama arasından ödüle layık görüldü. Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na, Türkiye'nin dört bir yanından büyükşehir ve ilçe belediyeleri katıldı. Bu yıl 17'si düzenlenen yarışmada Kepez Belediyesi, 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti'ni gün yüzüne çıkartan Arkeopark Projesi'yle ödüllendirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ödül töreni salonuna projede emeği geçen ekibiyle beraber geldi. Kepez Belediyesi'nin ödülünü teslim alan Tütüncü, projede emeği geçen ekibiyle birlikte özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Projede hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Kepez Belediyesi'ne danışman olan Prof. Dr. Nevzat Çevik, antik kentin arkeoloğu Emrah Ünlüsoy, Başkan Danışmanı Ramazan Eciş, Başkan Yardımcıları Sebahat Adanır ve Mustafa Sağdur, Proje Etüt Müdürü İsa Mehmet Gök, Kentsel Tasarım Müdürü Barış Soykam, Park ve Bahçeler Müdürü Muhammed Ahmet Demirtaş ve mühendisler fotoğraf karesinde yer aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Lyrboton Kome'nin gün yüzüne çıkartılışında emeği geçen tüm ekibine teşekkür etti.

Perge'nin zeytin fabrikası

Kepez'in kuzeyinde bulunan Lyrboton Kome Antik Kenti, döneminde bölgenin başkentlerinden Perge'nin zeytinyağı üretim üssü olarak rol alıyordu. 2 bin 200 yıllık tarih Kepez Belediyesi'nin 4 yıllık çalışması neticesinde gün yüzen çıkartıldı. Kazı ve bitki temizliği çalışmalarıyla zeytinyağı üretim işliklerinin ortaya çıkartıldığı kentin ziyaretçiye açık haldeki görselleri, YAPEX Fuarı kapsamında ziyaretçilere sergilendi.