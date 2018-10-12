Kepez'in 6. temalı kent parkı törenle açıldı

Kepez Belediyesi'nin 67 dönümlük ormanlık alanda kent parkı düzenlemesiyle Antalyalıların hizmetine kazandırdığı Tek Sarnıç Kent Parkı, törenle açıldı.

Kepez, 6. temalı parka kavuştu. Kepez Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsisini aldığı ve kent parkı düzenlemesi ile Antalyalıların hizmetine kazandırdığı Tek Sarnıç Kent Parkı'nı törenle hizmete açtı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Atıl vaziyetten, temalı parka

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, göreve geldiği günden itibaren Kepez'de 3 milyon 300 bin metre kare üzerinde yeni yeşil kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Görevi devraldıklarında 250 seviyesinde olan park sayısının bugün 600'ün üzerine çıktığını belirten Başkan Tütüncü, “Göreve geldiğimiz de Kepez'de hiç temalı park yokken, bugün açmış olduğumuz Tek Sarnıç Kent Parkı, 6. temalı parkımız. Bugün içinde bulunduğumuz alan 67 bin metre karelik bir alan. Orman idaresine bağlı bir alan iken, atıl vaziyette dururken bugün masal kahramanları ile süslediğimiz güzel bir masal parkı haline getirdik. Burası atıl halde iken geceleri suçu ve suçluyu barındırırken, şimdi ışıl ışıl güzel bir park haline geldi. Çok çeşitli etkinlik alanları, spor alanları, serbest piknik alanları ile de halkımıza ideal bir merkez kazandırmış olduk.” dedi.

Ormanlar en önemli zenginliklerimiz

Antalya'nın en önemli zenginliğinin ormanlık alanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Tütüncü, “Biz birçok ilin sahip olamadığı bu zenginlikleri halkımızla en iyi şekilde buluşturmak için kollarımızı sıvadık. Bu temalı parklar böyle bir çalışmanın, böyle bir amacın, böyle bir emeğin ürünüdür. Daha önce Meşe Kapısı denilen yer suç ve suçluların merkezi iken, şehrimizde 3 polisimizin şehit edilmesi ile ilgili hiç birimizin hatıralarından silinmeyecek menfur bir hadise ile gündeme gelirken, bugün orası, yaptığımız düzenleme ile turistleri davet eden fevkalade güzel nitelikli bir yeşil alan haline geldi. Kent Ormanını zaten saymıyorum. Göreve geldiğim 2009'da Orman idaresinin yapmış olduğu tahsis, belediye tarafından kullanılmadığı için iptal edilmişti. Biz o tahsisi tekrar yapıp ve şu an yaz aylarında günlük 20 ila 25 bin kişinin ziyaret ettiği, çok önemli bir yer haline getirdik. Macera Parkı, Atlı Kulübü ile Macera Parkurları ile çok şık sosyal tesislerin bulunduğu Kepez'den denizin seyredildiği, ormanların içerisinde gezilebildiği muhteşem bir alan haline geldi. Bizim en büyük amacımız modern dünyada belediyecilik anlayışı ile örtüşen belediyecilik çalışmasını ikame etmek ve idame ettirmektir. Modern dünyada belediyeciliğin en büyük önemi hemşehrilerini şehrin karmaşasından, kaos ortamından çekip çıkartıp doğa ile buluşturmak geliyor. Bir belediye bunu ne kadar başarılı yapabiliyorsa o belediye o kadar başarılı sayılıyor. 9,5 yılda 3 milyon 300 bin metre kare Kepez'e yeni yeşil alan kazandırdık. İstatistiklere baktığımız zaman bu standartların üzerinde bir yeşil alan.” diye konuştu.

Çocuklarımızı doğaya çekiyoruz

Yeşil alanların aynı zamanda eğitim alanları olduğuna da dikkati çeken Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızı yeşil alanların içerisine çekerek, onları çeşitli güzelliklerle tanıştırıyoruz. Atlı Kulüp, Macera parkurları, temalı parklar içerisindeki botanik parklar bunlardan sadece bir kaçı… Bunlarla ilgili de geleceğe dönük önemli adımlar atmayı, çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. “ dedi.

Antalya'ya botanik bahçesi

Dokumapark içerisinde gerçekleştirilen hizmetleri de anlatan Başkan Tütüncü, “Dokumapark içerisine çok çeşitli bahçeler yaptık. Zeytin bahçeleri, zakkum bahçesi, çocuk botanik bahçesi, portakal bahçesi, narenciye bahçesi bunlardan bazıları. Temalı bahçelerimizde de bu bahçeler olsun istedik. Macera Ormanı'nda da güzel bir nar bahçesi olsun istedik. Parklarımızın içerisini farklılaştırıyoruz. Bilimsel çalışmalarında yapılabileceği 22 bin 500 metre karelik botanik bahçesini Dokumapark'a kazandırıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yaklaşık 3,5 aydır devam ediyor. Kısa bir sonra Türkiye'nin en önemli botanik bahçelerinden bir tanesini meydana getireceğiz.” diye konuştu.

Başkan Tütüncü, bilimsel araştırmaların yapılacağı Botanik Bahçesinde Türkiye'de ve dünyada ender bulunan begonvillerin olacağını ve bahçe içerisinde özel gezi turlarının da düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Masa Dağına zümrütten kolye takacağız

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalya'ya kazandıracağı 2 tane rekreasyon alanından da bahsetti. Başkan Tütüncü; “Biricisi; Masa dağı gerdanlığında gece kondu olarak gördüğümüz yapılaşmanın tamamını büyükşehirle işbirliği ile kaldırıyor, onun yerine Masa Dağı'nın gerdanına zümrütten güzel bir kolye takıyoruz. Şehrin farklı yerlerinden masa dağına baktığınız da gördüğünüz gecekondudur. Çalışmayı bitirdiğimizde gündüzleri yeşil alan, akşamları da ışıl ışıl bir yer göreceksiniz. Bu proje üzerinde Menderes Başkanımızla 2,5 yıldır çalışıyoruz. Oradaki gecekonduların kaldırılması için kentsel dönüşüm formülünün üretilmesi gerekiyordu onu ürettik. Mülkiyet sorunlarının çözülmesi gerekiyordu onu tamamladık. 2019'da gecekondular oradan kalkıyor. Diğer Antalya'ya marka olacak çalışma ise: Düden Havzasına yeni bir rekreasyon alanı yapmak. Orada mülkiyet sorunu vardı. 900 ev sit alanıydı. Biz Kepez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi buluşsun, hem 900 vatandaşımızın tapu sorununu çözsün, hem de o alandaki 3 milyon metre karenin üzerinde nitelikli alanı da yeşillendirelim dedik. Bu bizim sizlere bir taahhütümüzdür. Buralar sadece Antalyalıların değil şehre gelenlerinde görmek isteyecekleri , gelecekteki yöneticilerinde üzerine hizmet koyabileceği alanlar olacak” dedi.

El birliği, gönül birliği ile çalışıyoruz

Büyükşehirlerde patronun büyükşehirler olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, gelecek vizyonu büyükşehirin idaresindekilerin ellerinde şekillendiğini ve ilçe belediyelerinin de bu önemli çalışmalara göre, çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı. Başkan Tütüncü, Büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği Boğaçayı Projesi, Kuruvaziyer Liman Projesi'nin bu önemli çalışmalardan biri olduğuna da değindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ifadelerinden örnek vererek konuşmasına devam eden Başkan Tütüncü,” Turist gökten inmiyor. Bizimde ilçeler olarak yaptığımız yatırımlarla da onları buraya taşıyacak cazibe merkezlerini de oluşturmamız gerekiyor. 9,5 yıldan bu yana şehrimize ne yapıyorsak, büyükşehir belediyesi ilçe belediyesi olarak el ele gönül gönüle yapıyoruz. “ diye konuştu.

Belediye başkanlarını kutladı

Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de, Kepez'in Antalya'nın arka bahçesi değil ön bahçesi olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü hizmetlerinden dolayı kutladı.

Türel, ‘Açılış üstüne açılış'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'de, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün açılış üstüne açılış gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Tütüncü'nün Modern Sanatlar Galerisi'nden, Amir Ateş Semt Konağı'na, Hababam Sınıfı ‘ndan Lyrboton Kome'ye kadar çok sayıda açılış gerçekleştirdiğini bunları sayar iken dahi vakit aldığını söyleyen Başkan Türel, “Bu saydığım açılışlar belediyecilikte her biri diğerinden farklı, Kepez'e katkı sağlayan açılışı törenleri. Gün yüzüne çıkartılan Lyrboton Kome, 2 bin 200 yıllık bir geçmişe sahip. Varsak 3. Etap Raylı sistemi bu bölgemize kadar getiriyoruz. Antalya Hava Limanına gelen turist raylı sisteme ile çok rahatlıkla Lyrboton Kome'nin eteklerine ulaşabilecek. Turistler şatıl servisle bu tarihi alanı görebilecekler. “dedi.

Kepez Antalya'nın ön bahçesi

“Kepezimiz bizler devralıncaya kadar ihmal edilmiş bir ilçemizdi. Alt yapısı yoktu. Gecekondu sorunu hat safhadaydı. Modern eserler, modern parklar görebilmek mümkün değildi. ” diyerek sözlerine devam eden Başkan Türel, “Kepez'e arka bahçe gözüyle Antalya ‘da bakanlara bir uyarıda bulunmuştuk. Biz göreve geldiğimizde Antalya'nın ön bahçesi olacak demiştik. Bugün bunu görmenin gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Kepez'den geçerken istisnai yerler dışında gecekondu görmeniniz mümkün değil. Kepez'de modern şehirciliğin en güzel örneklerini görüyoruz. Biz gece gündüz bu eserleri kazandıralım diye el birliği ile omuz omuza çalışıyoruz. Büyükşehirler çok büyük ölçekli projeler yapıyor. İlçe belediyeleri de buna kendi vizyonlarını katarak çok farklı bir çehre katabiliyorlar. Kepez de bambaşka bir çehreyi, el ele gönül gönüle çalışma işbirliğimiz ile ortaya koyuyoruz. Kepez'de çok önemli imar düzenlemeleri yaptık, vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözdük. Büyükşehir olarak alt yapıda önemli yatırımlar yaptık. Bunun göz önünde bulunan projesi raylı sistem. Antalya tarihinin hem maddi, hem de vatandaşlara hizmet noktasında en büyük projesi. 1 milyar TL'lik Antalya'nın en büyük projesi. Biz bunları sizlerin sabrı ile yapıyoruz. Alt yapı işi kolay değil. Sizlerin sabrına sığınıyoruz. Biraz etrafı üzmüş olabiliyoruz. Bittiğinde bunun nimetini hep beraber yaşıyoruz. Bundan bir kaç ay önce başladığımız Varsak- Otogar Etabın da ise, Aralık yada Ocak ayında trenler rayların üzerinde yürümeye başlayacak. Biz dünya rekorları kırıyoruz. Bu kadar kısa sürede bu çalışmaları tamamlıyoruz. " diye konuştu.

Göl manzaraları tarihte kaldı

Süleyman Demirel Bulvarı'na bakıldığında 2 damla yağmurda yoldan geçilmediğini hatırlatan Türel, şimdi 2 damla yağmurda göle dönen manzaraların tarihte kaldığını kaydetti. Türel şöyle devam ette: " Tarım bölgesi Serik ve Aksu'dan vatandaşın Toptancı Hali'ne kolay ulaşımını sağlayan Altınova Bulvarını hizmete açtık. 50 milyonluk bir yatırımdı. Şimdi bunun devamı Varsak tan Korkuteli Kavşağına çıkılacak. Korkuteli'den gelenler, Hava Alanı, Aksu, Serik, Manavgat, İstikametine gidebilecekler. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Kepez ilçemizde yaptığımız yatırım miktarı toplam 2.2 katrilyon. Yeni para ile 2.2 milyar TL.'dir. 2004-2009 hizmet yılımızda 5 ilçemiz vardı. 5 senede ilçelerimize yaptığımız yatırım 1 katrilyondu. 4,5 senede Kepez'e 2 misli yatırım yaptık. Bunlar gerçekten hayal gibi. Bu hizmetlerin hepsi birlik ve beraberlik sayesinde oluyor. Birlik ve beraberliği sağlayamayıp, biz olmayı başaramadığımızda, sizlerin destekleri ile çalışan kadrolar bu görevde olmayınca Antalya bu hizmetlere maalesef kavuşamadı. 2009-2014 yılında raylı sisteme 1 santimetre ekleyemediler. Biz Aksu'yu bitirdik, şimdi Varsak'a raylı sistem yapıyoruz. Biz olmayı başaramasaydık, Antalya'da bu eserler ortaya çıkar mıydı?”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuşmasının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kepez'in 6. Temalı kent parkı kurdele kesimi ile hizmete açıldı.