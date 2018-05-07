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07 Mayıs 2018 14:03

Kepez’in 66 mahallesinde şenlik var

Kepez Belediyesi’nin 66 mahalle de yapılmasını planladığı ‘Mahallede Şenlik Var’ etkinlikleri 8 Mayıs Salı günü başlıyor.

Kepez’in 66 mahallesinde şenlik var

07 Mayıs 2018 14:03


Kepez’in 66 mahallesinde gerçekleştirilecek olan ‘Mahallede Şenlik Var’ etkinliklerinin ilki 8 Mayıs Salı günü Teomanpaşa Mahallesi’nde start alıyor. Kepez Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda mahallelerde düzenlediği bayram şenlikleri yoğun ilgi gördü. Kepez’deki mahalle sakinlerinin ve çocukların isteği üzerine Kepez’in 66 mahallesi için yaz boyu devam edecek olan ‘Mahallede Şenlik Var’ etkinlikleri düzenlendi.



İlk şenlik Teomapaşa’da


‘Mahallede Şenlik Var’ etkinliklerinin ilki Teomanpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında mahallede balon park alanları kurulacak, ilizyon gösterileri ve palyaço showlar yer alacak. Çeşitli çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş animatörler etkinliğe renk katacak. Çocuklara yüz boyama etkinliklerinin de yapılacağı alan da konserler de verilecek. Teomanpaşa Mahallesi Semt Pazarında saat 13.30’da başlayacak etkinliğin ikincisi ise 9 Mayıs Çarşamba günü Yeni Mahalle Semt Pazarı’nda devam edecek.




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