Kepez'in bahçesine meydan çeşmesi

Kepez Belediyesi, hizmet binası önüne Edirne'deki Hacı Adil Bey çeşmesinin bir örneğini inşa etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yüzyıllardır süregelen bir geleneği de yaşatmaya çalışıyor. Göreve geldiği günden bu yana ilçesine kalıcı eserler kazandıran Başkan Tütüncü, belediye hizmet binası önüne de Edirne'deki Hacı Adil Bey çeşmesinin bir örneğini inşa ettirdi. Ahşap işleme sanatı ile süslenen meydan çeşmesi, led ışık düzenekleri ile de geceleri ışıl ışıl bir görünüme sahip.

Kepez'e 6 meydan çeşmesi

İçerisinde modern mekanik arıtma ve soğutma sistemi kurulan çeşmenin dört bir yanından arıtılmış ve yaz aylarında da soğuk su akacak. Kepez Belediyesi, bugüne kadar ilçeye toplamda 6 adet çeşme kazandırdı. Bir sanat eseri niteliği taşıyan çeşmeler, Kent Ormanı, Dokumapark'a Emirgan Çeşmesi (İstanbul), Belediye hizmet binası önü Hacı Adil Bey Çeşmesi (Edirne), Çelebi Sultan Mehmed Camii bahçesine Bosna Çeşmesi ile Laleli Çeşmesi ve Park Orman Ulu Camii Çeşmesi örnekleri ile ilçede yer alıyor.