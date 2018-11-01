İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez'in bahçesine meydan çeşmesi

Kepez Belediyesi, hizmet binası önüne Edirne’deki Hacı Adil Bey çeşmesinin bir örneğini inşa etti.

Kepez Belediyesi, hizmet binası önüne Edirne'deki Hacı Adil Bey çeşmesinin bir örneğini inşa etti.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yüzyıllardır süregelen bir geleneği de yaşatmaya çalışıyor. Göreve geldiği günden bu yana ilçesine kalıcı eserler kazandıran Başkan Tütüncü, belediye hizmet binası önüne de Edirne'deki Hacı Adil Bey çeşmesinin bir örneğini inşa ettirdi. Ahşap işleme sanatı ile süslenen meydan çeşmesi, led ışık düzenekleri ile de geceleri ışıl ışıl bir görünüme sahip.



Kepez'e 6 meydan çeşmesi


İçerisinde modern mekanik arıtma ve soğutma sistemi kurulan çeşmenin dört bir yanından arıtılmış ve yaz aylarında da soğuk su akacak. Kepez Belediyesi, bugüne kadar ilçeye toplamda 6 adet çeşme kazandırdı. Bir sanat eseri niteliği taşıyan çeşmeler, Kent Ormanı, Dokumapark'a Emirgan Çeşmesi (İstanbul), Belediye hizmet binası önü Hacı Adil Bey Çeşmesi (Edirne), Çelebi Sultan Mehmed Camii bahçesine Bosna Çeşmesi ile Laleli Çeşmesi ve Park Orman Ulu Camii Çeşmesi örnekleri ile ilçede yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.