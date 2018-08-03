Kepez’in başarılı öğrencileri ödüllendirilecek

‘Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi Projesi’ kapsamında yaz dönemi boyunca camilerde kuran kursu gören ve başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecek. Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Müftülüğü arasında geçtiğimiz günlerde imzalanarak hayata geçirilen ve iki önemli projeden biri olan ‘Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi Projesi’nin ödül töreni, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde, 14 Ağustos salı günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek.

Başarılı öğrencilere ödül

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, projenin amacının çocukları başarılı olmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “Yaz kurslarına devam eden ve bu kurslarda başarı elde eden öğrencilerimizin ödüllendirilmeleri ile ilgili bir projedir. On binlerce çocuğu olan bir ilçenin yönetimini üstlenmiş bulunmaktayız. Çocuklarımıza dini bilgileri sağlıklı bir ortamda, onların keyif alacakları bir ortamda verebilmek, hiç şüphe yok ki, Diyanet İşlerimizin en önemli önceliği arasında yer almaktadır. Müftülüğümüz, bu çalışmaları çok güzel bir şekilde devam ettiriyor. Kepez Belediyesi olarak, Diyanet işlerinin yapmış olduğu bu çalışmalara bizde katkı sağladık. Öğrencilerimizi motive etmek için, müftülüğümüzün belirleyeceği başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz.” dedi.

Projenin Amacı;

Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi Projesi; İslam’ın eğitime teşviki ve öğrenmeye verdiği önemden dolayı çocuklarımızın ve gençlerimizin hem cami ve kuran kursu alışkanlığı kazanması, hem de boş vakitlerini değerlendirerek sosyal, psikolojik gelişimlerine katkı sağlama, iyi bir birey, iyi bir vatandaş olarak yetişmeleri, dostluk ve kardeşliğin önemini kavratmak, kötü alışkanlıklardan uzak pozitif düşünen, dini milli ve manevi değerlere sahip insan olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.