Kepez’in çocukları gururlandırdı

Başkan Tütüncü, öğrencilerin başarı mutluluğunu twitter hesabından “Şimdi bir haber aldım ve çok mutlu oldum” diyerek paylaştı.

Çocuk ve gençlere eğitim alanında önemli hizmetler veren Kepez Belediyesi’nin 2014 yılında kurduğu Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Kepez Müzik Okulları’nın yetenekli öğrencileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi’ne girmeye hak kazandı. Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan 7 ve Kepez Müzik Okullarından 1 öğrenci ATSO Güzel Sanatlar Lisesi’ne kabul edildi.

Tütüncü, twitter hesaplarından paylaştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerin başarı mutluluğunu twitter hesabından paylaştı. Başkan Tütüncü, “Şimdi bir haber aldım ve çok mutlu oldum. Özel yetenek sınavı sonucu Güzel Sanatlar Lisesi’ne kabul edilen 31 öğrenciden 8’i belediyemizce müzik eğitimi verdiğimiz çocuklarımız. Onları kutluyorum. Onların yaşam çizgilerine küçük bir etkimiz olmuşsa ne mutlu bize” dedi.

Beslek: “Bizim için büyük gurur”

Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Şefi Engin Beslek ise öğrencilerin başarılarından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Çocuk ve gençlerimizin müziği severek, hayat biçimi olarak almaları ve bu yolda önemli başarılara imza atmaları bizim için büyük gurur. Her öğrencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 6 ile 20 yaş aralığındaki 118 yetenekli çocuk ve gençlerden oluşuyor.