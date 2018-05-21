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21 Mayıs 2018 11:10

Kepez’in genç kramponları Türkiye finallerinde

Kepez Belediyespor U-15 takımında forma giyen Kepez’in genç kramponları Türkiye Şampiyonası 1.

Kepez’in genç kramponları Türkiye finallerinde

21 Mayıs 2018 11:10

Kademe maçlarında Denizli’de 3’te 3 yaparak şampiyonluğa namağlup ilerliyor.


Antalya şampiyonu olan Kepez Belediyespor, Denizli’de yapılan U-15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Grup Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek grup şampiyonu oldu. IYAŞ Spor ve Bucak Oğuzhanspor’u 2-0’lık aynı skorla yenen Kepez Belediyespor, son maçında Kütahya Yeşilayspor’u 6-3’lük skorla yenerek hedefe namağlup ilerliyor.



Alt yapı projesi meyvelerini vermeye başladı


Önce Kepez’in Yıldızı, ardından Türkiye’nin Yıldızları olma hedefi ile başlatılan ‘Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi’ meyvelerini vermeye başladı. 4 yıldır Kepez bölgesinde yapılan yetenek taramaları sayesinde genç yetenekleri altyapıya kazandıran Kepez Belediyespor, bünyesinde oluşturduğu alt yapı takımları ile başarıdan başarıya koşuyor.



Türkiye’nin Sporcu Fabrikası oldu


Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Denizli’de oynanan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında namağlup başarı elde eden sporcularıma ve teknik ekibime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Projeye başlarken hedeflediğimiz amaca günden güne daha çok yaklaşıyoruz. Artık Kepez Antalya’nın değil, Türkiye’nin sporcu fabrikası oldu.” dedi. Türkiye çeyrek finallerinde rakiplerini beklemeye başlayan Kepez Belediyespor U-15 takımı, 20 maçlık çeyrek final maçları için hazırlıklarını sürdürüyor.




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