Kepez’in güzellikleri Rusya’da tanıtılıyor

Rusya ile aradaki buzları eritmek ve Türkiye’nin tüm güzelliklerini tanıtmak amacı ile Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan Türkiye Festivali’ne Antalya Kepez Belediyesi de başarılı bir stant çalışması ile katılıyor. Birçok fuarda en iyi stant ödülünü açık ara alan Kepez Belediyesi, bu kez yurt dışında ilçenin en özel noktalarını tanıtıyor. Yaklaşık olarak 100 bin kişiye ulaşması planlanan fuarda kamu ve turizm alanlarında ülkenin yüz akı olan kurumlar arasında Kepez Belediyesi de yer alıyor.

Rusya’dan 30’a yakın medya kuruluşunu sponsorluk yaptığı dev fuar alanında Kepez Belediyesi şehrin en güzel turistik noktalarını gururla tanıtıyor. Aralarında Kepez Belediyesi tarafından hizmete açılan ve Antalya’nın en büyük kongre merkezi olan Mimar Sinan Kongre Merkezi, Antik çağın zeytinyağı fabrikası olan ve yine yakın zamanda Antalya’nın ilk arkeoparkı olarak hizmete sunulacak olan Lyrbotoncome Antik Kenti gibi ilçeden dünyaya açılan vizyon projelerin olduğu belediye hizmetleri fuarda ilgi görüyor. Sağlıktan eğitime, spordan modern yaşama kadar her alanda dev yatırımların yapıldığı vizyon projeler üreten Kepez Belediyesi, belediye yetkilileri tarafından Moskova’da başarıyla temsil ediliyor. Fuarda Kepez Belediyesi’nin yüz akı projeleri olan Park Orman, Antalya Kepez Macera Ormanı, Seyir Terası, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi gibi vizyon projeler yoğun ilgi görüyor. Antalya’ya yeni bir soluk getiren özel projeler, ilçeden önce Antalya’ya sonra dünyaya yayılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2009 yılından bu yana ivme kazandırdığı ve değer artışı ile ciddi bir yol kat eden Kepez Belediyesi’nin güzellikleri Rusya’da tanıtılıyor.

Moskova’da Türkiye coşkusunun yaşandığı festival, 16-17-18 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin önemli turistik, kültürel ve sanatsal değerlerini barındırıyor. Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Nevşehir, Gaziantep, Adana, Mersin gibi önemli şehirler ve Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kemer, Belek, Manavgat-Side, Alanya gibi turizm beldeleri, Türkiye Festivali’nde yer alarak, bölgesel değerlerini ve turizm zenginliklerini sergiliyor.

Türkiye’nin ilk defa bir ülkede festival mantığında bu kadar geniş ve büyük boyutta organizasyon düzenlemesi ile yankı uyandıran festivalde Antalya Kepez Belediyesi de vizyon projeler ve turistik noktaları tanıtıyor. Konserler, turizm etkinlikleri, gastronomi work shopları gibi özel etkinliklerin de yer aldığı bu özel fuarda yer almanın gururunu yaşayan Kepez Belediyesi, üç gün boyunca Hem Antalya’yı hem de Türkiye’yi zenginleştiren projelerle ilçeyi en iyi şekilde temsil ederek, dünya çapında turizm atılımlarına destek veriyor.