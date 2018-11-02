Kepez'in kahve festivali başladı

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Coffee Festival, Dokumapark'ta kapılarını kahveseverlere araladı.

Antalya Coffee Festival açılışı Dokumapark'ta gerçekleştirildi. Antalya Coffee Festival'in açılış konuşmasını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptı. Tütüncü, “1978 yılında içilen kahvelerin hatırı tükendi. Yeni hatıralar ortaya koymak için güzel bir etkinliği, Antalyamıza kazandıralım istedik. Bu anlamda Dokumapark'ı zaten bu etkinlikleri yapar hale getirmiştik. Kendi kültürümüze hitap eden yılın en güzel hafta sonunu yaşanır hale getirelim istedik. Kahvenin üzerinde çok büyük bir kültür var. Kocaman imparatorluk geçmişimizin izleri var. Ecdadımız Osmanlılar dünyanın uzak memleketlerindeki kahveyi imparatorluğun merkezi İstanbul'a getirerek Anadolu'nun güzelliklerini o kahve fincanının içerisinde toplayarak, kahveye çok farklı bir kültür yüklediler. O içtiğimiz kahve dünyanın her tarafında Türk kahvesi olarak anılıyor. Kahvenin üzerindeki yüzlerce yıllık kültürün, medeniyet geçmişimiz ışığındaki izlerin peşinden giderek, güzel bir etkinliği hafta sonunda Dokumapark'ta Antalyalılar buluşturalım istedik” dedi.

“Kahve tutkunlarını bir araya getirecek”

Türkiye de 2 şehirde kahve festivali yapıldığını ve bunlardan birinin de Kepez olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu kahve festivallerinin çok farklı bir hayran kitlesi var. Özellikle genç kardeşlerimizden oluşan bu hayran kitlesini Dokumapark'ta bir araya getirelim. Onlarla güzel bir hafta sonunu paylaşalım istedik. Bu festival farklı güzellikleri bir araya getirecek. Kahve kültürümüze yeni daarcıklar ekleyecek. Dünya'da kahveye dair ne varsa işte bunları bu festivalde göreceğiz. Bir çok etkinlik 3 gün boyunca sizi bekliyor olacak” diye konuştu.

Dokumapark yaşam merkezi

Dokumayı Antalya'nın önemli bir yaşam merkezilerinden biri haline getirdiklerine de değinen Hakan Tütüncü, “Dokuma'yı birçok proje ile kültür sanat adası haline dönüştürdük. Hemşehrilerimizi hayatın boğucu ortamından çekip çıkararak doğayla buluşturalım, hem de burada kültür sanatın çeşitli unsurlarının olduğu bir ada oluşturalım diyerek, bu güzel parka bambaşka bir hayat verdik. Çok önemli festivallere etkinliklere ve buluşmalara ev sahipliği yapan bir Kepez Belediyesi var. Zaman oldu eski otomobillerin tutkunları bir araya geldiler. Eski otomobillerin tarihi üzerinden, masumiyeti üzerinden gönülleri birbirine bağlamanın azmi gayreti içinde olduk.”

Kurdele kesimi ile açıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3 gün boyunca kahve ikramlarının yapılacağını da belirterek, “2058 yılına kadar hatırının olmasını arzu ediyoruz. Kahve festivalimizin birincisi hayırlı olsun” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün konuşmasının ardından kurdele kesimi ile Antalya Coffee Festival ziyarete açıldı. Açılışa AESOB Başkanı Adlıhan Dere, partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Ünlü sanatçılar bu festivalde

Antalya Coffee Festival, tasarım ürünleri, interaktif workshoplar, seminerler, akustik konserler, sanat sergisi, ilgi çekecek birçok etkinlik ve sürpriz sanatçılar ile Antalyalıları kahvenin büyüleyici yolculuğuna çıkaracak. Dokumapark, mikro kavurucuları, yeni nesil kahve anlayışının temsilcilerini, geleneksel kahve markalarını, makine-ekipman tedarikçilerini, zincir markaları, kahve sektörüne ilişkin dernek ve vakıfları, yeme-içme sektöründeki yeni trendlerin öncülerini, blogger ve vloggerları kapsayan kahve sektörünün profesyonellerine ev sahipliği yapacak. 40 katılımcının yer alacağı Antalya Coffee Festivali'nde kahve tutkunlarını, 11 seminer, 9 workshop, 9 konser ile eğlenceli ve zengin bir etkinlik programı bekliyor. İncir adlı parçası ile müzik listelerinde birinci sıraya oturan İlyas Yalçıntaş 3 Kasım Cumartesi saat 17.30'da, ünlü sanatçı Fatma Turgut 4 Kasım Pazar günü saat 17.30'da festivalde sahne alacak.

Kahvenin tarihi

Festival'de Gökalp İpek kahvenin yolculuğunu, Atilla Narin Anadolu'nun kayıp kahvelerini, Mehmet Koray Eroğlu Barista Mesleği ve sektördeki yerini, Naim Koca Türk kahvesini, Nisan Ağca Bir kahve tutkusundan profesyonelliğe olan yolculuğu, Mehmet Koray Eroğlu ülkeler ve kahve kültürlerini, Oğuzhan Ali kahve sektörü ve dijital dönüşümü, Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes Venezuella kahvesinin bilinmeyen tarihini, Sam Çeviköz, Koral Bozpınar, Çağatay Gülabioğlu ve Kerem Küçükoğlu da kahveye dair her şeyi anlatacaklar.