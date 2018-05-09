Kepez’in mahalle şenlikleri başladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda çocuklara verdiği şenlik müjdesi hayata geçirildi. Kepez’in farklı noktalarında ve farklı tarihlerde yapılan 23 Nisan şenliklerinin yoğun ilgi görmesi üzerine start verilen ‘Mahallede Şenlik Var’ etkinliklerinin ilki Teomanpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin ve en çokta çocukların büyük ilgisini çeken etkinlikler mahallenin kapalı pazar alanında yapıldı.

Çocuklar keyifli bir gün geçirdi

Şişme oyun parkında gönüllerince eğlenen çocuklar, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. İlizyon gösterileri ve palyaço şovlarında yer aldığı şenlikler bayram havasında gün boyu devam etti. Çeşitli çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş animatörler, uzun bacaklı palyaçolar, illüzyon gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri şenliklere renk kattı. Kepez’in 66 mahallesinde gerçekleştirilecek olan ‘Mahallede Şenlik Var’ etkinliklerinin ilki Teomanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşirken, etkinlikler Kepez’in 66 mahallesinde yaz boyu devam edecek.