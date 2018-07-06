Kepez’in mahallelerinde şenlik var

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda çocuklar için mahallelerde düzenlediği şenliklerin, ilçe sakinlerinin devam etmesi talebi üzerine başlayan ‘Mahalle de Şenlik Var ‘ etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. İlçe sakinleri ve çocukların isteği üzerine Kepez’in 66 mahallesinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen, ‘Mahalle de Şenlik Var’ etkinlikleri hem çocuklar, hem de mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor. Beşkonaklılar Mahallesi’nde düzenlenen şenlikler, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Çocuklar doyasıya eğleniyor

Kepez Belediyesi, şenlikler kapsamında çocukların eğlenmesi için mahallelere balon park alanları kuruyor. Çocuklar kadar büyüklerinde ilgiyle izlediği illüzyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş animatörler de şenliklere renk katıyor. Konserlerinde düzenlendiği şenliklerde, çocuklar ve mahalle sakinleri gönüllerince eğlenme imkanı buluyorlar. ‘Mahalle de Şenlik Var’ etkinliklerine katılmak isteyen Kepezliler, Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kepezkültür.com adresinden etkinlik bilgilerine ulaşabilecekler.