Kepez’in mimarlık ödülleri uluslararası oluyor

Başkan Hakan Tütüncü, mimarlık ödülünü gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi.

Kepez Belediyesinin, Mimarlar Odası Antalya Şubesi danışmanlığında 4’üncüsünü gerçekleştirdiği Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri sonuçlandı. Bilge mimar olarak anılan Antalya doğumlu Turgut Cansever anısına düzenlenen mimarlık ödülleri, bu yıl yapı dalında verildi. Yapı dalının konusu da ‘turizm yapıları’ olarak belirlendi.

“Mimarlık ödülü veren tek belediye Kepez”

Mimar Sinan Kongre Merkezi Düden Salonu’nda gerçekleştirilen törenle Kepez Belediyesi Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde bir konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’de ulusal düzeyde bir mimarlık ödülleri düzenleyen tek belediye olduklarını söyledi. Başkan Hakan Tütüncü, bu yıl 4 kez düzenledikleri Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri’ni, gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşıyacaklarını ifade etti.

“Güler yüzlü şehirler inşa etmeliyiz”

Başkan Tütüncü, neden ulusal düzeyde bir mimarlık yarışması yapma gereksinimi duyduklarını şu şekilde açıkladı:

“Medeniyetimizde, tarihimizde, geçmişimizde insanın ruhuna, insanın fıtratına ve insanın estetik ihtiyacına uygun şehirler inşa edilmiş. İnsanla uyumlu olan şehirlerde insan kendisini daha mutlu hissetmiş. Kendisini mutlu hisseden insan, insanlığa daha mutlu işler bırakmış. Şehri insan inşa ediyor, şehir de dönüyor, tekrar insanı inşa ediyor. Bu bir döngü. Mutlu bir toplum ideali ile yürüyorsak o halde insan fıtratına ve doğa ile uygun şehirler inşa etmenin ne kadar önemli olduğunu görmeliyiz. Hep şikâyet ederiz; hilkat garibesi binalarla dolu bir şehirler olduk bir süredir diye. Bizi bu sürece iten neydi? Zaman zaman akademisyen arkadaşlarımızla bunun bilimsel yönünü inceledik. Şehri inşa eden ana unsur yerel iktidar olan belediyedir. Eğer belediyenin bir estetik kaygısı varsa orada güler yüzlü bir şehir meydana getirmek için adımlar atar. İşte bu çabanın bir ürünüydü Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri”

“Turgut Cansever, bu toprakların meçhul kahramanı”

Mimarlık ödüllerinin kent için önemli bir kazanç olduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, bu yarışmayı Mimarlar Odası ile düzenleyerek, mimarlarla hareket edebilme zeminini yakaladıklarını belirtti. Tütüncü, “Bu topraklar, felsefe, sanat, edebiyat ve bilimin değişik alanlarında o kadar değerler yetiştirmiş ki; biz popüler kültürümüzün karşısında çoğu zaman bu değerlerimizin farkında olmuyoruz. 1920 Antalya doğumlu olan Mimar Turgut Cansever’i hukuk tahsilim sırasında İstanbul’da tanıdım. Kendisinden çok şeyler öğrendim. 17 ayrı kitabında bu topraklardaki mimarlığın farklı bakış açısını önümüze sunan değişik bir filozof gibiydi” dedi.

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından mimarlık ödüllerinin asıl seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Celal Abdi Güzer’e, Yakup Hazan’a, Han Tümertekin’e ve Öğretim Üyesi Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu’na teşekkür plaketi verdi.

Türel’den mimarlık ödüllerine destek

Daha sonra kürsüye gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Hakan Başkana bu yarışmayı düzenlemesinden dolayı teşekkür ederim. Kendisi belediyeciliği sadece alt yapı, üst yapı yapmaktan ibaret olmadığını, belediyeciliğin farklı değerleri hem yaşatmak hem de şehre kazandırmak olduğunu her alanda gösteriyor. Antalya’mızın gururu bilge mimar Turgut Cansever’i rahmetle anıyorum. Ülke çapındaki mimarları ve projeleri ödüllendirerek, onları daha iyi projeler üretmeleri noktasında yüreklendiren bu yarışmanın son derece önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Türkiye’de ilk kez bir belediye mimarlık ödülü veriyor. Yarışmaya katılımın her geçen yıl artması doğru bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor” diye konuştu.

“Turgut Hoca, yüzyıllarca ayakta kalacak eserler üretti”

Atatürk Caddesi’nde, Üç Kapılar’ın karşısındaki Karakaş Camii’nin mimarının Turgut Cansever olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Turgut Hoca ile sağlığında tanışma imkanım oldu. Sadece mimarlık yapmadığının en güzel göstergesi o caminin yapımındaki yaklaşımlarıdır. Adeta bir proje kontrol mühendisi gibi camiye konulan her taşı yakından takip etti. Şimdi Karakaş Camii yüzyıllarca ayakta kalacak bir eser olarak ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Ödülleri Başkan Türel verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, konuşmasının ardından Turgut Cansever Büyük Ödülü’nü, iki başarı ve jüri takdir ödüllerinin sahiplerine verdi.

Ödül törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek’in yanı sıra Mimarlar Odası Antalya Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Kemal Reha Kavas, belediye meclis üyeleri, Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı. Törenin ardından ödül alan yapıların mimari görsellerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

“Turgut Cansever Büyük Ödülü, Mehmet Ali Konağı ve Konaklama Birimlerine”

Seçici Kurulun, başvuru yapan 23 eser arasında yaptığı değerlendirme sonucunda 20 bin TL ödülü olan Turgut Cansever Büyük Ödülü’nü Mehmet Ali Konağı ve Konaklama Birimleri ile Süreyya Saruhan ve Ayşe Karademir, Başarı Ödülünü kazanmaya 2 proje layık görüldü. Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Tuna Han Koç, Sıddık Güvendi, Barış Demir ve Oya Eskin Güvendi ile Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi projesiyle Orhan Ersan, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve Deniz Dokgöz,Jüri takdiri

Argos in Cappadocia Otel-Müze, Salon ve Süitler Aslı Özbay.