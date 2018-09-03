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03 Eylül 2018 14:04

Kepez’in minik futbolcuları eğitimlere başladı

Kepez Belediyesi’nin ‘Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi’ kapsamında yapılan taramalarda seçilen 2008 doğumlu yetenekli miniklerin eğitimlerine başlandı.

Kepez’in minik futbolcuları eğitimlere başladı

03 Eylül 2018 14:04


‘Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi’ kapsamında yapılan taramalar sonucunda başarılı olan futbolcu minikler, Kepez Belediyespor’un alt yapısına alınıyor. Proje dâhilinde yapılan taramalarda seçilen 2008 doğumlu miniklerin eğitimlerine başlandı. Seçilen minik yeteneklere özel antrenörler eşliğinde eğitimler veriliyor. ‘Beslenme, veli bilgilendirme, kulüp ve aile işbirliği, performans danışmanlığı ve değerler eğitimi’ gibi eğitim programına dâhil edilen genç yetenekle, sporla kötü alışkanlıklardan da uzak tutuluyor. Kepez Belediyespor, genç yeteneklere şort, tişört gibi malzeme yardımı da yaparak onları spora ve sporcu olmaya teşvik ediyor.



“Yıldızların ışığını Kepez’de yakacağız


Türkiye’de yetenekli gençlerin olduğuna inandığını kaydeden Kepez Belediyespor Kulübü Futbol Genel Koordinatörü Şakir Filiz, "Kepez’in Yıldızları projesiyle keşfettiğimiz genç yeteneklere eğitim vererek geleceğin futbolcularını yetiştiriyoruz. Türk insanının birçok alanda olduğu gibi sporda da başarılı olabileceğini göstermek istiyoruz. Bu bir başlangıç. Bunun sonunda hedefe ulaşarak yıldızların ışığını Kepez’de yakacağız" diye konuştu.



“Ahlaklı bireyler haline dönüştürüyoruz”


Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ise "Gelecek yıllarda Kepez’in genç yeteneklerini A takımlarda ve milli takımlarda göreceğiz. Onları spora ve spor dünyasına kazandırarak ahlaklı bireyler haline dönüştürüyoruz. Takım çalışması, disiplin, istikrar ve başarıyı öğrenen genç yeteneklerin hepsi birer yıldız olamasalar bile hayatlarında bu yöntemleri kullandıklarında başarıyı yakalayacaklarına inanıyoruz" dedi. Başkan Ünlüoğlu, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ‘Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi’ni çok önemsediğini, çocukların geleceğini her şeyden önemli tuttuğunu ve Kepez’in tüm imkânlarını kullanarak onların başarılı olmaları için çalıştığını söyledi.



Okullarda yetenek taraması


Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) model programına dâhil ettiği proje kapsamında her yıl ilçedeki okullarda yetenek taraması yapılıyor. Taramalar sonrasında eğitim programına alınan çocuklar, tekrar kendi içerisinde elemelere tabi tutuluyor. En yetenekli çocuk ve gençler önce Türk sporuna, sonra kulüp altyapısına kazandırılıyor.




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