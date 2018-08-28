Kepez’in potadaki rakipleri belli oldu

Lig (TB2L) 2018-2019 Sezonu Fikstürü Ankara’da gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Antalya’nın basketbolda temsilciliğini üstlenen Kepez Belediyespor, 21 takımın katıldığı A ve B grubu olarak ayrılan TB2. Lig’de B grubunda 10 takımla mücadele edecek. Kura çekimi sonucunda B Grubu’nda ilk hafta Kepez Belediyespor, Erzurum BŞB ile karşılaşmaya çıkacak. Kepez Belediyespor’un grubunda bulunan diğer takımlar, TED Ankara, İTÜ, Fethiye Bld, Rota Koleji, Nazilli Bld, Mavişehir Spor, Beylikdüzü Basket, Boluspor.

Ünlüoğlu, başarı diledi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Basketbolun kan kaybettiği bir dönemde Antalya’da basketbolun temsilciliğini üstlendik. Genç ve dinamik sporcularımızla başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum, sporcularımıza güveniyorum. Herkes için de iyi bir sezon geçmesini umut ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.