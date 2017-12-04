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04 Aralık 2017 11:33

Kepez’in Sayıştay Raporu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2016 Sayıştay Raporu’nda, Kepez Belediyesi’nin idari işlemlerini doğru, güvenilir şekilde gerçekleştirdiği ve kamu zararı oluşturmadığının ifade edildiğini söyledi.

Kepez’in Sayıştay Raporu

04 Aralık 2017 11:33


Kepez Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan toplantısında 37 gündem maddesi müzakere edildi. Bu yılın son meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden biri Kepez Belediyesinin 26 sayfadan oluşan 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu oldu.


Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında mali işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay, denetim raporunu okudu.



Tütüncü: “İşlemler doğru ve güvenilir, kamu zararı yok”


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Parti grup sözcülerinin gündem maddesiyle ilgili düşüncelerini aldıktan sonra yaptığı konuşmada Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Tütüncü, “Sayıştay raporu, bilgilendirme amaçlı meclise getirilen bir konudur. Sayıştay raporları her şeyden evvel yapılan idari işlemlerin doğru, güvenilir, herhangi bir şekilde kamu zararının oluşup oluşmadığını belirler. Eğer bir idare, işlemlerini doğru ve düzgün gerçekleştirmişse diğer taraftan kamuyu zarara uğratacak bir iş ve işlemde bulunmamışsa o rapor arızasız, problemsiz demektir. Raporun bütününü okuduğumuzda gördüğümüz hadise şudur, Sayıştay müfettişleri, işlemlerimizi doğru ve güvenilir şekilde gerçekleştirdiğimizi, iş ve işlemlerimizde herhangi bir kamu zararına da rastlanmadığını ifade etmişlerdir. Getirme zorunluluğu yok ama şeffaflık için rapor mecliste


İdareler Sayıştay raporlarını meclise getirmek zorunda değiller. Ama ben şeffaflık olması, meclis üyelerinin, kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla her defasında Sayıştay raporunu meclise getiriyorum. Bu yıl ki Sayıştay teftişimiz pekiyi ile neticelenmiş oldu.”



Sosyal çalışmalara yönetmelik


Kepez Belediye Meclisi, belediyenin eğitim, sağlık ve sosyal alanda yaptığı başarılı çalışmalara kurumsal bir kimlik kazandıracak yönetmelikleri de görüştü.


İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine verilecek eğitim yardımıyla ilgili esasları belirmek amacıyla ‘eğitim yardımı yönetmeliği’ ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ‘muhtaç kimselere yardım yönetmeliği’ taslakları müzakere edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.


Yine Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinin revize edilmesi, şefkat ve huzur evi çalışma usul ve esasları hakkında hazırlanan taslak yönetmelik ile belediye ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışma usul ve esasları hakkında hazırlanan taslak yönetmelik de görüşülmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.



111 hak sahibine daha tapu


Bu yılın son meclis toplantısında da Kepezlilere tapu müjdesi çıktı. Meclis, çeşitli mahallelerde yol, park gibi kamu alanı içinde kalan 111 kişinin daha tapu müracaatlarını karara bağladı.


Meclis, oy birliği ile gecekonduların tasfiye edilerek kentsel dönüşümün sağlanması amacıyla 111 kişiye Belediye ait parseller ile yol, park alanından oturabilir durumda gecekondusu bulunan ve bunu ilgili kanununun istediği belgelerle kanıtlayan hak sahiplerine gecekondusu korunabiliyorsa bulunduğu parselden, korunamıyorsa mülkiyeti belediyeye ait parselden tapu tahsisi yapılması için Encümene yetki verdi.




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