Kepez’in Sosyal Bilimler Lisesi açıldı

Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, CHP’li Devrim Kök, MHP’li Mehmet Günal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Çavuşoğlu, “Kepez eğitim anlamında önemli yerlere geldi”

Açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise eğitime büyük katkıları olan hayırsever iş adamı Mustafa Yılmaz’a teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, okullaşma oranında istenilen hedeflere hızlı bir şekilde ulaşıldığını, nüfusa göre hayırsever sayısı bakımından Antalya’nın, Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirtti. Antalya’da bir haftadır en çok eğitime vakit ayırdıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ne mutlu ki, bize böyle bir yerde siyaset yapıyoruz” dedi.

2023 yılında Türkiye’nin her alanda başarılı olacağına ve yeni bir proje üzerinde çalıştıklarına değinen Bakan Çavuşoğlu, “Antalya’ya inşallah büyük bir teknoloji vadisi kuracağız. Tüm araştırma geliştirmelerin olduğu, 5 milyon insanın çalışıp, yaşayacağı bir şehirden bahsediyoruz. Çalışmalara başladık” diye konuştu.

Vali Karaloğlu, “Tekli eğitime geçilecek”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, 2019 yılında okullarda tekli eğitime geçileceğini bildirdi. Bu projeye başlandığında Antalya’da bin ilave dersliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Antalya, Türkiye genelinde en hayırsever illerden bir tanesi. Milli Eğitimimiz ve hayırseverlerimiz sayesine 2019 yılında Antalyamız tekli eğitime geçmeye hazırlanıyor” dedi.

Kök, “Gençlerin yüreğine dokunacak”

“Bugün çok önemli bir hayrın içinde bulunduk” diyerek sözlerine başlayan CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök’de,” Neriman teyze bu okulun vesilesi ile binlerce gencimizin yüreğine dokunacak. Sadece bizim ülkemizde değil uygar bir ülkede eğitim çok önemli bir sorundur. Bir çok okulun yanına bir yenisini daha eklediği için Mustafa Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türel, “Antalya’yı yaşamak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’de konuşmasına hayırsever iş adamı Mustafa Yılmaz’ı tebrik ederek başladı. Önemli olanın Antalya’da yaşamak değil, Antalya’yı yaşamak olduğunu belirten Başkan Türel, “Bu memleketten kazandığını, bu memlekete sosyal sorumluluk duygusu ile geri döndüren hayırsever iş adamlarımız aslında Antalya’yı yaşayan dostlarımız. Mustafa Yılmaz’da buna çok önemli bir örnek. “ dedi.

Tütüncü, “Kepez’e bir eğitim kurumu daha”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kepez’e bir eğitim kurumu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi için güzel bir girişimde bulunduklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Okulumuz için arsa tahsisini yapmamızın ardından 6 aylık zaman diliminde okulun yapımı bitti. Mustafa beye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Antalya’da eşine ve benzerine çok az rastlanır bir okulu eğitimimize kazandırdı. Bunun tamamını kendi imkanları ile rızayı ilahi gözeterek, merhum annesinin ve babasının ismini yaşatmak için yaptı“ dedi.

Oğlunu alnından öptü

Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin açılış konuşmasını Erol Yılmaz yaptı. Konuklara seslenen Erol Yılmaz, “Bana sekseninci yaşımda dünyanın en mutlu insanı olma onurunu veren oğlumun tertemiz alnından öpmek istiyorum” diyerek kürsüden indikten sonra hayırsever işadamı oğlu Mustafa Yılmaz’ın alnından öptü.

Yılmaz’dan Tütüncü’ye teşekkür

Babasından sonra kürsüye çıkan ve okul yaptırmaya nasıl karar verdiğini anlatan hayırsever işadamı Mustafa Yılmaz, “Annemi kaybettiğimin ertesi günü onun ismini ölümsüzleştirmek ve onun adına bir eser yapmaya karar verdim. Bu fikrimi de Kepezimizin çok kıymetli belediye başkanı sevgili dostum Hakan Tütüncü ile paylaşınca, kendisi de bana özellikle kepezimizde sosyal bilimler lisesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bende ‘Tamamdır başkanım ben her şeyi ile bitirmeye hazırım’ dedim ve birlikte eylem planımıza başladık. Bu okulu inşa edebilmek için bir de arsa gerekliydi. Ben huzurlarınızda arsa tahsisini sağlayan Hakan başkanıma bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.