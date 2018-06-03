Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 12:10

Kepez’in ‘Sosyal Bilimler Lisesi’ gün sayıyor

Kepez Belediyesi’nin arsa tahsisini gerçekleştirdiği, hayırsever Mustafa Yılmaz’ın anne ve babasının ismini taşıyan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi açılış için gün sayıyor.

Kepez’in ‘Sosyal Bilimler Lisesi’ gün sayıyor

03 Haziran 2018 12:10


Kepez, Fen Bilimleri Lisesi’nden sonra şimdi de Sosyal Bilimler Lisesi’ne kavuşuyor. Jet hızıyla arsa ve protokol işlemleri tamamlanan ve geçtiğimiz Ağustos ayında temelleri atılan lise tamamlandı. Kepez Belediyesi’nin arsa tahsisini gerçekleştirdiği, hayırsever Mustafa Yılmaz’ın anne ve babasının ismini taşıyan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin açılış töreni 9 Haziran günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.


Kepez Belediyesi’nin, Ahatlı Mahallesi 3168 sokakta meclis kararı ile tahsis ettiği 4 bin 029 m2’lik arsaya inşa edilen Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, 24 derslik olarak inşa edildi. Bürokratik işlemleri gibi yapımı da jet hızıyla tamamlanan lise, 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Kepez’in de artık bir sosyal bilimler lisesine kavuştuğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, lisenin belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapıldığını belirterek, “İlçemizde sosyal bilimler lisemiz yoktu. Bu eksiği tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her konuşmamda yineliyorum. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç