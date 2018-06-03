Kepez’in ‘Sosyal Bilimler Lisesi’ gün sayıyor

Kepez, Fen Bilimleri Lisesi’nden sonra şimdi de Sosyal Bilimler Lisesi’ne kavuşuyor. Jet hızıyla arsa ve protokol işlemleri tamamlanan ve geçtiğimiz Ağustos ayında temelleri atılan lise tamamlandı. Kepez Belediyesi’nin arsa tahsisini gerçekleştirdiği, hayırsever Mustafa Yılmaz’ın anne ve babasının ismini taşıyan 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin açılış töreni 9 Haziran günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi’nin, Ahatlı Mahallesi 3168 sokakta meclis kararı ile tahsis ettiği 4 bin 029 m2’lik arsaya inşa edilen Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, 24 derslik olarak inşa edildi. Bürokratik işlemleri gibi yapımı da jet hızıyla tamamlanan lise, 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Kepez’in de artık bir sosyal bilimler lisesine kavuştuğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, lisenin belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapıldığını belirterek, “İlçemizde sosyal bilimler lisemiz yoktu. Bu eksiği tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her konuşmamda yineliyorum. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.