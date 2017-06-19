Kepez’in Spor Okullarına büyük ilgi

Modern tesisleri ve uzman eğitmenleri ile ailelerin tercihi olan Kepez Yaz Spor Okulları kayıtları başladığı günden itibaren büyük ilgi topluyor. 5 bin öğrencinin spor eğitiminin hedeflendiği Kepez Yaz Spor Okullarında şimdiden bu sayıya yaklaşıldı. Futbol, basketbol, voleybol, tekvando, yüzme, su topu, tenis, güreş olmak üzere 8 branşta eğitim veren Kepez Yaz Spor Okulları çocuklara Antalya’nın 6 bölgesinden servis imkanı sunarak, spor adına sınırları ortadan kaldırıyor.

2 Temmuz günü Turgut Özal Spor Salonunda görkemli bir açılışla başlayacak Kepez Yaz Spor Okulları, Eylül ayına kadar hizmet verecek.