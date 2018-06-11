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11 Haziran 2018 15:36

Kepez’in spor okullarına büyük ilgi

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, tanıtım faaliyetleri kapsamında Altınova Mahallesi’nde yeni açılan alışveriş merkezinde stand açtı.

Kepez’in spor okullarına büyük ilgi

11 Haziran 2018 15:36


Kepez Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor. Bir çok tanıtım mecrasını kullanarak, halkı bilgilendirmek için gayret içerisinde bulunan Kepez Belediyesi, geçtiğimiz haftasonu Altınova Mahallesi’nde yeni açılan bir alışveriş merkezinde stand açtı. Kepez Yaz Spor Okulları tanıtım standı, bilgi almak isteyen vatandaşların akınına uğradı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de tanıtım standını ziyaret etti. Başkan Tütüncü ile görüşme imkanı bulan vatandaşlar yaz spor okulları hakkında doğrudan bilgi alma imkanı buldu.




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