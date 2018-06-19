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19 Haziran 2018 13:44

Kepez’in sünnet kayıtları başladı

Kepez Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni’nin bu yıl 10’cusu düzenleniyor.

Kepez’in sünnet kayıtları başladı

19 Haziran 2018 13:44

Kayıtları başlayan Sünnet Şöleni için başvurular 30 Temmuz’da sona eriyor.


Kepez Belediyesi, Sünnet Şöleni düzenliyor. Geleneksel hale getirilen sünnet şöleninin bu yıl 10’cusu gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi’nin çeşitli nedenlerle sünnet olamamış çocuklar için organize ettiği sünnet şöleninin kayıt süreci başladı. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Kepez Belediyesi’nin yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezine başvuruda bulunmaları gerekiyor.



Kayıtlar 30 Temmuz’da sona eriyor


Kepez’de ikamet eden 6 yaş üstü çocukların kabul edileceği sünnet şöleninin kayıtları 30 Temmuz’da sona eriyor. Kepez Belediyesi, erkekliğe ilk adımını atacak olan çocuklara pantolon, gömlek, pelerin, ayakkabı, taç ve asadan oluşan sünnet kıyafetlerini de ücretsiz olarak hediye edecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından çocukların sünnet operasyonu gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda sünnet şöleni muhteşem bir organizasyonla sona erecek.




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