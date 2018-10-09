Kepez'in Tek Sarnıç Kent Parkı açılıyor

Kepez Belediyesi'nin Tek Sarnıç Kent Parkı, Perşembe günü açılıyor.

Kepez Belediyesi, şehrin ortasında kalan 64 dönümlük ormanlık bir alanı daha kent parkı düzenlemesiyle Antalyalılara armağan ediyor. Kepez Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsisini aldığı Avni Tolunay Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerindeki ormanlık alanı kent parkına dönüştürdü. İsmini içerisinde bulunan tarihi sarnıçtan alan Tek Sarnıç Kent Parkı, 11 Ekim Perşembe saat 16.00'da törenle açılacak. Kent parkı, mesire alanları ve oyun alanları ile Antalya'nın cazibe merkezleri arasında yer alacak.

Antalya'ya 2. masal parkı

Tek Sarnıç Kent Parkı, Antalya'nın 2. masal parkına da ev sahipliği yapacak. Tek Sarnıç Kent Parkı'nda ziyaretçileri, Jonathan Swift'in çocuk romanı olan Gulliver'in Seyahatleri'ndeki dev kahramanın 14 metre boyundaki anıt heykeli karşılayacak. Masal parkında, Pepe ve Şila, Ece ile Efe, Shrek, Yeşil Dev, Örümcek Adam, Batman, Sincap Alvin, Ayı Kardeş, Transformers, Demir Adam, Karlar Kraliçesi, Buz Devri, Pocohontas, Minyonlar ile Kung-fu Panda çizgi film karakterlerinin polyester figürleri de çocukları eğlendirecek.

Parkta neler var

Ziyaretçilerini doğa ile buluşturacak olan yeşil alan düzenlemesinde, botanik parkla birlikte serbest piknik alanları, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, basketbol sahası, meydan ve dükkanlar, büfeler, restaurant, fitness ve dinlenme alanları da yer alıyor. Yapımı sırasında parka ismini veren sarnıcın tarihi değeri ile alan içerisindeki çam ağaçlarının da korunmasına özel bir önem verildi.