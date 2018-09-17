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Kepez'in U15'leri hızlı başladı

Kepez Belediyespor U15 takımı Lig’e hızlı bir başlangıç yaptı.

Kepez Belediyespor U15 takımı Lig'e hızlı bir başlangıç yaptı. Kepez Belediyespor U15 takımı ilk maçında Akdeniz Sanayispor'u 6-0 mağlup etti.


Geçtiğimiz hafta sonu yapılan maçta Kepez Belediyespor, Akdeniz Sanayispor'u 6-0 yendi. Kepez'in U15'li genç kramponları sergiledikleri performansla iyi bir sonuç elde etti. Takımın Teknik Direktörü Mesut Uyar, takımının yetenekli oyunculardan kurulduğunu, Kepez Belediyespor'un alt yapısında yetişen sporcuların, çıktıkları ilk maçlarında başarılı bir sonuç elde ettiğini ve bunun sevindirici bir başlangıç olduğunu, ifade etti. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Yetenekli çocuklarımızı alt yapıya kazandırma çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Alt yapıda oynayan çocuklarımız iyi bir başlangıç yaptı. Başarılarının devamını diliyorum “ dedi.

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